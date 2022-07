Höhepunkt der Veranstaltung im Rahmen der "Styriarte 2022" ist der Konzertabend "Te Deum", am 9. Juli in der Pfarrkirche Stainz. ORF III und Radio Steiermark übertragen des Konzertereignis, in Kalwang gibt's dazu ein Public Viewing im Innenhof des Kupferwirtes.

GRAZ, KALWANG. Ein Höhepunkt der Styriarte 2022 ist der Konzertabend „Te deum“. Maestro Jordi Savall dirigiert in der Pfarrkirche Stainz das berühmte Werk von Marc-Antoine Charpentier und Johann Sebastian Bachs „Magnificat“. Und das ganze Land ist mit der „ORF Steiermark Klangwolke“ bei diesem Kulturereignis dabei: „Te deum“ wird am Samstag, 9. Juli, ab 21 Uhr in ORF III, auf Radio Steiermark und als Fernseh- oder Radio-Übertragung bei mehr als 20 öffentlichen Veranstaltungen in der Steiermark zu erleben sein!

"Kommen Sie vorbei und genießen Sie diesen besonderen Konzertabend bei einem Public Viewing oder bei einer Radioübertragung in außergewöhnlicher Atmosphäre– wie zum Beispiel in Kalwang in Form eines Public Viewing."

Gerhard Koch, Landesdirektor ORF Steiermark

Der Styriarte-Konzertabend „Te Deum“ wird mit acht Kameras in HD-Qualität in ORF III übertragen. Ein mehr als 30-köpfiges ORF-Steiermark-Team ist für die „Klangwolke“ im TV und Radio im Einsatz.

Konzert-Tipp

Jordi Savall in Stainz „Te Deum“:

Marc-Antoine Charpentier: Te Deum in D, H 146

Johann Sebastian Bach: Magnificat in D, BWV 243

Das Konzert beginnt am Samstag, 9. Juli, um 20.30 Uhr in der Pfarrkirche Stainz. Radio Steiermark und ORF III übertragen die Aufführung um 30 Minuten zeitversetzt ab 21 Uhr.

Zu erleben auch in Kalwang im Innenhof des Kupferwirtes (Marktstraße 14).

Miriam Feuersinger (Sopran), Miriam Kutrowatz (Sopran), William Shelton (Countertenor), Martin Platz (Tenor), Matthias Winckhler (Bassbariton)

Arnold Schoenberg Chor (Einstudierung: Erwin Ortner),Styriarte Festspiel-Orchester

Dirigent: Jordi Savall

