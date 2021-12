Viele Tiere leider unter dem Feuerwerkslärm der Silvesternacht. Tierärztin Claudia Frisch gibt Tipps, wie geräuschempfindliche und ängstliche Hunde den Jahreswechsel gut überstehen.

Der Countdown für Silvester hat begonnen, doch nicht jeden veranlasst der nahende Jahreswechsel zu Freudensprüngen. Vor allem Haustierbesitzer blicken der Silvesternacht mit gemischten Gefühlen entgegen. Denn für die geliebten Vierbeiner bedeutet es vor allem eines, nämlich Stress. "Für viele geräuschempfindliche und ängstliche Hunde ist die Knallerei zu Silvester mit erheblichem Stress verbunden. Sie winseln, hecheln, zittern, laufen hektisch herum, versuchen zu flüchten, verstecken sich oder suchen intensiven Kontakt zu ihrem Besitzer", erklärt Claudia Frisch von der Tierarztpraxis Trofaiach.

Tipp 1: Dem Tier Sicherheit geben

Für Haustierbesitzer ist es deshalb umso wichtiger, einen Weg zu finden, dem Tier Sicherheit zu geben. Während sich Katzen bei Lärm oft zurückziehen, suchen viele Hunde die Nähe zum Menschen. Die Tierärztin rät dazu, den Hund dabei auf keinen Fall zurückzuweisen, ihn aber auch nicht mit großem Aufwand zu beruhigen versuchen:



"Am besten versteht der Hund, dass alles in Ordnung ist, wenn jeder in der Familie das tut, was er immer tut, und gelassen ist. Musik oder Fernseher einschalten hilft oft, Reize und Lärm etwas auszublenden. Ein kuscheliger Rückzugsort oder eine Versteckmöglichkeit bieten ihm Sicherheit."

Tipp 2: Medikamentöse Behandlung

Bei Hunden mit leichten Phobien können laut Frisch Phytotherapeutika, Nahrungsergänzungsmittel oder Pheromon-Präparate helfen, die bereits ab Anfang Dezember als Ergänzung oder alleine eingesetzt werden sollten, um ihre volle Wirkung zu erzielen. Hunde, die zu extremer Angst und Panik neigen, können mit angstlösenden und beruhigenden Arzneimitteln behandelt werden.

"Als Besitzer sollte man sich rechtzeitig darüber informieren, da einige Präparate schon vor Neujahr langsam eingeschlichen werden sollten bzw. die Dosierung sehr stark hundeabhängig ist."

Claudia Frisch

Zudem sei ein Probedurchlauf ratsam, um die Reaktion des Hundes besser einschätzen zu können, erklärt die Tierärztin.

Um eine ruhige Silvesternacht zu verbringen, benötigen manche Hunde mehr Unterstützung.

Foto: pixabay

hochgeladen von Sarah Konrad

Tipp 3: Hunde an die Leine

Um das Risiko zu minimieren, sollten Besitzer versuchen, Spaziergänge mit dem Hund bereits am späten Nachmittag zu erledigen. "Grundsätzlich gilt nicht nur an Silvester, sondern schon die Tage davor, seinen Hund immer an der Leine zu führen und Freigängerkatzen je nach Möglichkeit zumindest in der Silvesternacht drinnen zu behalten", rät Claudia Frisch.

Tipp 4: An Reize gewöhnen

Um die Angst generell besser in den Griff zu bekommen, könne man versuchen, das Tier schrittweise an angstauslösende Reize – wie sie in der Silvesternacht geballt auftreten – zu gewöhnen. "Dieser Weg ist jedoch mit viel Zeit und erhöhtem Aufwand verbunden", sagt Frisch.

Dieser Beitrag könnte dich auch interessieren:

Tierisch sicher Weihnachten feiern