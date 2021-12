Weihnachten steht vor der Tür, viel Zeit bleibt also nicht mehr, um den Liebsten das passende Geschenk zu besorgen. Mit diesen Last-Minute-Geschenken kann man Freude bereiten und zugleich den regionalen Handel unterstützen.

LEOBEN. Ambitionierte Pläne wurden vergangenes Jahr um diese Zeit geschmiedet. Von bereits unterm Jahr erstellten Listen mit möglichen Geschenkideen für unsere Liebsten haben wir gesprochen. Von einer stressfreien Vorweihnachtszeit haben wir geträumt. Doch – wie sollte es auch anders sein – Weihnachten steht vor der Tür und während wir uns so fest vorgenommen hatten, es dieses Jahr besser zu machen, sehen wir uns nun mit der selben Herausforderung konfrontiert: Was um Himmels willen schenke ich nur meiner Partnerin, dem Schwiegervater oder dem Patenkind? Wer bisher vergebens auf die zündende Idee gewartet hat und mittlerweile einen ersten Anflug von Stress verspürt, dem möchten wir ein wenig unter die Arme greifen.

Den regionalen Handel unterstützen

Zum einen sollte die Vorweihnachtszeit schließlich eine besinnliche Zeit sein, zum anderen sollte nicht nur das Beschenktwerden, sondern auch das Schenken Freude bereiten. Hier sind deshalb einige Ideen für Geschenke, die auch auf den letzten Drücker besorgt werden können und garantiert Freude bereiten. Ein weiteres Plus: Mit diesen Weihnachtsgeschenken wird der regionale Handel unterstützt, und nicht die großen Online-Anbieter.

Für Schokotiger und Feinschmecker

Gerade nach dem Lockdown und den Strapazen der vergangenen Monate kann wohl jeder ein paar Endorphine gebrauchen. Warum also nicht zu Weihnachten eine feine Auswahl an leckeren Pralinen unter den Christbaum legen?

Auf jeden Fall fündig wird man hier in der Schokoria Elisabeth in der Leobener Homanngasse, denn es gibt Pralinen und Schokolade in Hülle und Fülle. Doch das Schokoladenfachgeschäft hat noch weitaus mehr zu bieten: Von Geschenkartikeln aus Glas oder Porzellan über Wein und Edelbrände bis hin zu Kaffee- und Teesorten – ob Feinschmecker oder Schokotiger, hier findet sich für jeden Geschmack etwas.

Eine Ergänzung zur Tracht

Es soll aber auch Menschen geben, die mit Süßem nur wenig anfangen können, sich aber bereits auf den nächsten Anlass in Tracht freuen. Vielleicht fehlt dazu jedoch noch das passende Tuch, ein schöner Hut, Strümpfe oder schlicht eine schicke Tasche, um das Outfit zu vollenden? Dann könnte sich ein Besuch bei Trachten & Country Feiler’s Design Mode in Trofaiach lohnen.

Gutscheine werden unterschätzt

Abschließend gibt es dann aber auch noch jene "Spezialfälle", die kein Geschenk so richtig überzeugen kann, sofern sie es nicht selbst ausgesucht haben. Während Gutscheine oft als einfallslos und unkreativ abgetan werden, sind sie für diese Menschen das ideale Geschenk. LE-Gutscheine können beispielsweise in der gesamten Stadt eingelöst werden. Und wessen Augen würden bei dieser großen Auswahl nicht zu strahlen beginnen?

DIY-Geschenke

Egal ob für die Familie, Freunde oder den Partner: Es muss nicht immer etwas Gekauftes sein. Viel Freude kann man auch mit Selbstgemachtem bereiten. Das schont nicht nur das Geldbörserl, sondern auch die Umwelt:



Wer stricken, häkeln oder nähen kann, besitzt bereits die nötigen handwerklichen Fähigkeiten, um etwa einen Schal, eine Haube oder ein Stirnband herzustellen.

Für jene, die sich eher in der Küche zu Hause fühlen, sind selbstgemachte Lebensmittel eine Möglichkeit, ihre Liebsten zu beglücken. Wie wäre es beispielsweise mit einer weihnachtlichen Marmelade, einem selbstgemachten Eierlikör oder gebrannten Mandeln?

Besonders nachhaltig sind Geschenke aus vermeintlichen Resten, wie selbstgegossene Kerzen aus Stumpen. Wenn man das Wachs verschiedener Kerzen übereinanderschichtet, entstehen spannende Farbeffekte.



