Beim Spaziergang durch Vordernberg versetze Helga Papst ihre Zuhörer in die Welt des 19. Jahrhunderts.

VORDERNBERG. Eisen war schon immer ein gefragter und vor allem nützlicher Rohstoff. Bereits im Mittelalter wurde mittels Rennöfen rund um den Erzberg Eisen erzeugt. Der vielseitige Werkstoff wurde für Waffen und Werkzeuge benötigt. Um immer mehr produzieren zu können, wurde kontinuierlich an der Verbesserung der Technik gearbeitet. Leistungsstärkere Öfen sollten mehr Roheisen produzieren. Daher wurden die ersten Radwerke in Vordernberg bereits im 15. Jahrhundert erbaut.

Um die Geschichte des Marktes und die Bergbauhistorie besser zu verstehen, gab Helga Papst bei einem Spaziergang durch Vordernberg im Rahmen des "Welttages der Fremdenführer" Einblick in das Leben im 19. Jahrhundert, in die schwere Arbeit einer Wascheisenklauberin und den Einfluss, den Erzherzog Johann für die Region hatte.

Schweres Leben als Arbeiter

14 Radwerke waren in Vordernberg im 19. Jahrhundert in Betrieb um Roheisen zu produzieren. Die Belieferung der Radwerke erfolgte sowohl mit Eisenerz aus dem Norden, als auch mit Lebensmitteln sowie Holzkohle aus dem Süden, mit Pferdefuhrwerken. "Allein um den Eisenerztransport zu gewährleisten, fuhren täglich 200 Fuhrwerke vom Erzberg nach Vordernberg. Dabei musste die hintere Achse der Fuhrwerke blockiert werden, um das Eisenerz bei dieser Steilheit sicher transportieren zu können. Das Verkehrsaufkommen auf den Straßen war enorm", berichtete Papst.

Schicksal einer Wascheisenklauberin

Die Schlacke der Radwerke, die noch Roheisen enthält, wurde indes von den Radwerken beim Abstich in den Vordernbergerbach geleitet. "Witwen und Waisen konnten sich als Eisenklauberinnen ihr Brot verdienen. Dabei standen sie im Vorderbergerbach und schürften mit einem Eisensieb Schlacke von der Bachsohle. Spezielle Arbeitskleidung gab es dafür nicht. Ob Sommer oder Winter, diese Frauen standen mit Kleidern und Holzschuhen im Bach, um sich einen bitter nötigen Hungerlohn zu verdienen", gab Papst Einblicke.

Hilferuf an Erzherzog Johann

1760 fand ein Technologiesprung statt. Die zuvor eingesetzten Stückofen wurden durch Floßofen ersetzt, um kontinuierlich flüssiges Roheisen produzieren zu können. Der Staatsbankrott Österreichs 1811 und preisgünstigeres Roheisen aus England stürzte jedoch die Eisenindustrie Anfang des 19. Jahrhunderts in eine Krise. Jemand mit sehr hohem Ansehen und Einfluss interessierte sich allerdings leidenschaftlich für Belange in der Steiermark: Erzherzog Johann. Er erwarb 1822 das Radwerk 2 in Vordernberg.

Erzherzog Johann in Vordernberg

Aber nicht nur Ansehen, sondern auch Reformen brachte der Steirische Prinz. Sein Vorschlag: Um die Kapazität zu erhöhen muss ein gemeinsamer Abbau des Eisenerzes am Erzberg stattfinden. Bis dahin hatte jeder Radmeister seinen eigens zugewiesenen Abbaubereich am Erzberg. Verständlicherweise wollte kein Radmeister seine ertragreiche Erzader teilen. Dennoch erfolgte ab 1829 ein gemeinsamer Abbau am Erzberg. Durch das Engagement von Erzherzog Johann kamen Ingenieure aus Wien und verifizierten den gesamten Ablauf der Eisenproduktion. Da der Transport mit den Pferdefuhrwerken teilweise sehr schwierig und zeitintensiv war, beauftragte der Erzherzog seinen Schwager Johann Dulling mit der Planung einer Transportbahn, die in den Jahren von 1844 bis 1847 errichtet wurde.

Lehranstalt in Vordernberg

Um die Technik des Berg- und Hüttenwesens zu lehren gründete Erzherzog Johann 1840 die erste Berg- und Hüttenmännische Lehranstalt in Vordernberg. Mit der Planung einer Lehranstalt kam auch ein Arzt nach Vordernberg. Ärzte gab es zwar genug, jedoch waren dies Tierärzte. Und die optimale Versorgung der Pferde war zur damaligen Zeit wesentlich wichtiger als jene der Bevölkerung. Auch auf die Verbesserung der Arbeitsverhältnisse der einfachen Leute hatte Erzherzog Johann maßgeblichen Einfluss: Mit der Einführung der Bruderlade animierte er seine Radmeisterkollegen zu einer Verbesserung der Versorgung der Arbeiter.

Infos und Mitgliedschaft

Wenn Sie die einzigartige industrielle Geschichte Vordernbergs nicht mehr loslässt können Sie gerne Mitglied beim Verein des Radewerks IV werden. Auch freiwillige Mitarbeiter für Führungen sind herzlich willkommen. Weitere Information finden Sie unter: radwerk-vordernberg.at

Text: Katrin Stiper