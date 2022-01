Gerade in Zeiten von Corona sollte man die Reiseplanung in die Hände von erfahrenen Experten legen. Reinhard Kurta und Marianne Westermayer ver

LEOBEN. Die Corona-Pandemie ist eine besondere Zeit und hat für zahlreiche Einschränkungen und Entbehrungen in den vergangenen 23 Monaten gesorgt. Das Fernweh ist groß und gerade zu Beginn des Jahres werden wieder Urlaubspläne geschmiedet. Wer sehnt sich nicht nach einer Auszeit?

"Mit Blick auf die Frage, wohin die Reise 2022 geht, treten die Klassiker bei den Selbstfahrern wie Italien und Kroatien in den Vordergrund. Bei den Flugpauschalreisen sind nach wie vor Griechenland und Spanien beliebt. Zudem sind die Frühbuchervorteile und auch die Stornobedingungen von Wichtigkeit.

Besondere Serviceleistungen

Reinhard Kurta, der über eine langjährige Erfahrung in der Reisebürobranche verfügt: "Immer größer wird die Nachfrage bei „Klein-Gruppen-Reisen“. Und genau bei dieser Art von Reisen müssen die Serviceleistungen für den Kunden passen. Deshalb ist die Hausabholung mit dem Taxi zum jeweiligen Flughafen sowie die persönliche Reisebegleitung ab und bis Leoben für viele ein wichtiger Faktor."

Langjährige Erfahrung

Diese Reisebedürfnisse hat nun das Reisebüro Springer in Leoben aufgegriffen und hat dafür ein Team von Reiseexperten für das Jahr 2022 als Reisebegleiter gewinnen können. "An Bord" sind jetzt der Reiseprofi Reinhard Kurta und seine langjährige Mitarbeiterin Marianne Westermayer.

Vom Nil bis nach Irland

Reinhard Kurta wird Anfang April eine einwöchige Nilkreuzfahrt begleiten. Im November ist eine Fernreise nach Kuba, in Form einer Rundreise kombiniert mit einem Badeaufenthalt, geplant.

Marianne Westermayer wird mit einer Reisegruppe im August in den Norden Deutschlands reisen. Die Teilnehmer erwartet Hamburg, die Inseln Helgoland und Sylt sowie weitere Highlights in der Nordsee.

Mit Desmond Doyle geht es im September nach Irland. Von Clonmel aus werden die vielen Schönheiten der Grünen Insel erkundet.

Im Herbst ist eine viertägige Busfahrt nach Osttirol mit Maximilian Tödtling vorgesehen.

Nähere Informationen zu diesen Reisen erhalten Sie im Reisebüro Springer in Leoben.