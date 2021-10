Die Kinder des Kindergartens Leoben-Judendorf und der VS Leoben-Seegraben machen beim Projekt des Klimabündnisses Österreich begeistert mit und sammeln "Klimameilen".

LEOBEN. Zu Fuß, mit dem Bus, dem Fahrrad oder dem Roller zur Schule: Die Kinder des Kindergartens Leoben-Judendorf und der Volksschule Leoben-Seegraben sagen der Umwelt zuliebe seit zwei Wochen bewusst Nein zum Auto. Und das im Zuge der Klimameilen-Kampagne des Klimabündnisses Österreich, bei der "Klimameilen" gesammelt werden.

"Klimameilen" zur UN-Klimakonferenz

Eine „Klimameile“ entspricht einem umweltfreundlich zurückgelegten Schul- oder Kindergartenweg. Für jeden Weg ohne Auto wird ein Aufkleber ins persönliche Sammelalbum der Kinder geklebt. Diese Meilen werden an das Klimabündnis Österreich zurückgemeldet. Die gesammelten Meilen aus ganz Österreich werden gemeinsam mit den europaweit gesammelten Meilen bei der UN-Klimakonferenz überreicht. Die teilnehmenden Schulen und Kindergärten erhalten eine Urkunde als Dankeschön.

Vorteile der umweltfreundlichen Mobilität



„Wir befragen die Kinder jeden Morgen, wie sie in den Kindergarten gekommen sind. Wenn das ohne Auto geschah, dürfen sie einen Sticker einkleben. Im Kindergarten Judendorf sind so die Hälfte der Schützlinge auf die sanfte Mobilität umgestiegen“, sagt Kindergartenleiterin Ramona Landner.

Auch in der Volksschule Seegraben ist die Begeisterung bei allen acht Schulklassen sehr groß und es zeigen sich erste Vorteile der umweltfreundlichen Mobilität: „Neben dem Umweltgedanken und der Verkehrsberuhigung rund um Kindergarten und Schule steht der Gesundheitsaspekt ‚Bewegter Schulweg‘ im Fokus dieses Projektes und soll nachhaltige Folgen mit sich bringen: Bewegung an der frischen Luft fördert die körperliche Entwicklung und steigert die Lern- und Konzentrationsfähigkeit. Sie wirkt dem Bewegungsmangel bei vielen Kindern in der heutigen Zeit entgegen. Die Kinder sind jetzt im Unterricht viel aufmerksamer“, freut sich VS-Direktorin Elke Windisch.

Im Kindergarten dauert das Projekt zwei Wochen, in der Volksschule vier. Im Frühjahr wird es von beiden Einrichtungen noch einmal wiederholt.