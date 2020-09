Der meteorologische Herbstanfang liegt hinter uns. Nach und nach werden sich die Bäume jetzt bunt verfärben und sich dann auch bald ganz von ihren Blättern trennen. Aber warum passiert das zu dieser Jahreszeit? Hier ein paar Antworten.

Photosynthese

Mit Hilfe des Sonnenlichts können grüne Blätter Nährstoffe für den Baum erzeugen. Diesen Vorgang nennt man Photosynthese. Für die Photosynthese benötigen die Blätter einen grünen Farbstoff und zwar das Chlorophyll. Ohne diesen Farbstoff würde die Photosynthese nicht funktionieren.

Bei diesem Vorgang entstehen nicht nur wichtige Nährstoffe für die Bäume sondern auch Sauerstoff für uns Menschen und die Tiere.

Rückzug

Im Herbst hat die Sonne weniger Kraft und scheint auch kürzer als im Sommer. Dadurch wird der grüne Farbstoff in den Blättern nach und nach abgebaut und in den Baumstamm geleitet. Jetzt kann man in den Blättern auch andere Farbstoffe erkennen, wie zB das Karotin. Dieses färbt Blätter gelb oder orange und Anthocyan färbt die Blätter rot. Diese Farbstoffe sind von Haus aus in den Blättern, werden aber im Sommer von dem grünen Farbstoff überdeckt, so dass sie nicht zu sehen sind. Die Nährstoffe, die sich noch in den Blättern befinden, benötigt der Baum im Frühjahr zur Bildung von Knospen.

Trennung

Ist das Chlorophyll aus den Blättern entwichen, bildet sich zwischen Ast und Blatt eine korkähnliche Schicht. Das Blatt verliert den Kontakt zum Ast oder Zweig und fällt zu Boden. Der Baum bereitet sich so auf die harte Winterzeit vor, denn wären die Blätter am Baum, würden diese im Winter gefrieren und er würde wertvolle Energie verlieren. Ausnahmen sind Nadelbäume da diese mit einer Wachsschicht überzogen und somit frostsicher sind. Der Nadelbaum spart sich auch damit jedes Jahr neue Nadeln auszubilden.

Aber auch wenn das Wetter uns momentan daran zweifeln lässt, wir befinden uns immer noch im Sommer. Und wir sollten die Tage im September genießen solange es geht. Denn der Herbst kommt früh genug.