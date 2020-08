Im Leobener Gemeindebau können Wohnträume zu moderaten Mietpreisen verwirklicht werden.

LEOBEN. Die Zeiten, in denen man in Leoben sehr lange auf eine Gemeindewohnung warten musste, sind längst vorbei. Wartelisten wie früher gibt es kaum noch. Gewisse Wohngegenden sind allerdings stark nachgefragt, in den Objekten Moserhof, U-Block, Hinterberg wird's schwierig, einige wenige Wohnungen sind in Judendorf verfügbar. An der Adresse "Am Lerchenfeld" ist das Angebot jedoch vielfältig.

"Die Infrastruktur dort wurde wesentlich aufgewertet, daher ist auch die Nachfrage nach unseren Gemeindewohnungen in diesem Stadtteil gestiegen", berichtet Vizebürgermeister Maximilian Jäger. Er ist als Wohnungsreferent für die Vergabe und Verwaltung der rund 2.500 Mietwohnungen der Stadtgemeinde verantwortlich.

Moderne Infrastruktur

Ein Lokalaugenschein im Osten von Leoben zeigt, dass mit der neuen Billa-Filiale an der Kärntner Straße ein moderner Lebensmittelnahversorger vorhanden ist, ebenso ein Friseur und eine Tabaktrafik. Eine Ärztin für Allgemeinmedizin und bald auch eine Fachärztin für Kinderheilkunde haben dort ihre Praxis. Im Begegnungszentrum "Die ZeiLE" bietet die Stadt Leoben Informationsveranstaltungen wie Freizeitangebote für Senioren und Jugendliche. Der städtische Linienbus verkehrt von Lerchenfeld im 30-Minuten-Takt, im Jahr 2021 soll auch die S-Bahn-Station in Betrieb genommen werden. Zwischen den Siedlungshäusern gibt es breite Grünflächen, ein großer Kinderspielplatz ist ebenfalls vorhanden.

Hochwertige Ausstattung

"Während früher die neuen Mieter die in die Jahre gekommenen Gemeindewohnungen selbst sanieren mussten, bieten wir jetzt Wohnungen mit einer neuwertigen Ausstattung mit zeitgemäßen, modernen Materialien und einer Zentralheizung an", berichtet Jäger. Pro Jahr werden rund 60 Wohnungen mit einem Kostenaufwand von rund 30.000 Euro pro Wohneinheit saniert, heuer werden es coronabedingt etwas weniger sein. Der Preis für eine neu ausgestattete Wohnung überrascht positiv: 3,84 Euro beträgt der Hauptmietzins, mit Betriebskosten kommt eine Drei-Raum-Wohnung mit 70 m² auf rund 440 Euro pro Monat. Die Stromkosten dazugerechnet sind es knapp 500 Euro. Ein Preis, der wesentlich unter den Angeboten vieler privater Vermieter liegt.

Balkonflächen und Raumaufteilung

Im Stadtteil Hinterberg wurden an gemeindeeigenen Objekten bereits Balkonflächen großzügig auf rund 10 m² erweitert. Ein Projekt, dass man nun auch für den Stadtteil Lerchenfeld ins Auge fasst.

Für Familien mit mehreren Kindern kann in den Hochhäusern in Judendorf und in Lerchenfeld die Raumaufteilung geändert werden, in diesen Vier-Zimmer-Wohnungen stehen dann drei Schlafräume zur Verfügung.

Das Zusammenleben fördern

Das Vorurteil "in den Gemeindewohnungen wohnen meist Ausländer und sozial Schwächere" weist Wohnungsreferent Jäger strikt zurück: "Natürlich gibt es in Objekten, in denen Menschen unterschiedlicher Herkunft wohnen, Reibungspunkte. Aber durch Gespräche, Beratungen und Begegnungsfeste ist es gelungen, das Zusammenleben in den Siedlungsgebieten wirksam zu verbessern."

Kontakt:

Büro des Wohnungsreferenten

Rathaus Leoben, Erzherzog-Johann-Straße 2

Tel. 03842/4062-242

wohnungsreferent@leoben.at

