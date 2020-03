Die WOCHE hat sich umgehört, ob sich Bewohner des Bezirkes ausreichend über aktuelle Themen von Volksbegehren informiert fühlen und von welchen sie derzeit wissen.

Sonja Zach, Trofaiach

„Ich weiß derzeit von keinem aktuellen Volksbegehren, außer von jenem bezüglich Tierschutz, und das auch nur, weil das Thema in den Medien stark präsent ist. Die anderen Themen werden offenbar nicht gut genug beworben, sodass man davon wenig bis gar nichts erfährt. Ich würde wahrscheinlich öfter unterschreiben, wenn ich wüsste, was ich unterschreiben kann. Ideal wäre so etwas wie eine Briefwahl. Ein Abstimmungszettel, der an die Bürger ausgeschickt wird.“

Gertrud Unterberger, Leoben

„Wenn man nicht internetfit ist, ist man bezüglich Volksbegehren vermutlich ziemlich verloren. Nur wenn man fernsieht oder Zeitungen ganz genau durchliest, erfährt man möglicherweise von etwaigen Volksbegehren. Ich weiß beispielsweise aus der Tageszeitung, dass ein Volksbegehren ‚Ethik für alle‘ in der Vorbereitung ist. Dass es weitere gibt, davon weiß ich nichts. Hier fehlt wirklich die Information.“

Patrick Pretschuh

„Volksbegehren bekomme ich hauptsächlich aus Zeitungen und Radio mit. Sind sie erst in der Unterstützungsphase, bin ich kaum darüber informiert, außer es sind generell sehr kontroverse oder populäre Themen. Derzeit weiß ich nur vom ‚Bedingungslosen Grundeinkommen‘, weil das Thema für Diskussionen im Arbeitskollegen- und Bekanntenkreis sorgt. Es wäre gut, wenn regionale Medien ihre Leser über die aktuellen Themen von Volksbegehren informieren würden."

