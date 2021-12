Wetter für Leoben

Mit meinbezirk.at seid ihr immer informiert! Ob Regenschirm, Schneeketten, Nebelhorn, Flip-Flops oder Sonnenbrille eingepackt werden müssen, kann ab sofort täglich in unserem Wetterausblick nachgelesen werden.

Ausblick für Donnerstag, den 30. Dezember: Regen bis abends

In Leoben ist Donnerstag regnerisches Wetter zu erwarten. Heute starten wir mit einem Sonnaufgang um 7:48 Uhr in den Tag, während es ab 16:19 Uhr dunkel wird. Es ist mit einer Temperatur zwischen 1 und 10°C zu rechnen. In Leoben ist es um 13:13 Uhr am wärmsten. Trübes Wetter bestimmt den Großteil des Wettergeschehens. Heute erwarten Meteorologen keine starken Windböen. Obendrein wird ein UV-Index von 1 in Leoben erwartet. Dieser ist als niedrig einzustufen. Die Sichtweite beträgt 9 Kilometer.

Ausblick für Freitag, den 31. Dezember: Den ganzen Tag lang leicht bewölkt

Morgen Freitag ist mit leicht bewölktem Wetter in Leoben zu rechnen. Die Temperaturhöchstwerte liegen morgen bei 10°C. Das Thermometer misst um 13:12 Uhr die Höchsttemperatur. Es wird etwas trüb. Morgen erwarten Meteorologen keine starken Windböen. Die Sichtweite beträgt 11 Kilometer.

Ausblick für Samstag, den 01. Jänner: Den ganzen Tag lang leicht bewölkt

Auchübermorgen Samstag ist mit wolkigem Wetter in Leoben zu rechnen. Übermorgen starten wir mit einem Sonnaufgang um 7:48 Uhr in den Tag, während es ab 16:21 Uhr dunkel wird. Es sind Temperaturhöchstwerte von 10°C zu erwarten. Die Höchsttemperatur ist um 12:58 Uhr prognostiziert. Weiters ist nur eine leichte Brise zu bemerken. Zudem wird ein UV-Index von 1 in Leoben erwartet. Dieser ist als niedrig einzustufen. Die Sichtweite beträgt 15 Kilometer.