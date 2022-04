Durch einen Brand wurde der städtische Kindergarten in Leoben-Donawitz stark beschädigt. Die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich auf rund eine Million Euro.

LEOBEN. Der Mittelteil des Kindergartens Leoben-Donawitz wurde im Zuge eines Brandes im Dachbereich am 22. März dieses Jahres komplett zerstört. Auch die angrenzenden Bereiche wurden durch den Einsatz von Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen.

Derzeit werden am Gelände die unmittelbar notwendigen Sicherungsmaßnahmen durchgeführt, nach Ostern erfolgt – laut einer Presseaussendung der Stadt Leoben - der vollständige Abbruch des abgebrannten Gebäudeteiles in dem sich zwei der sechs Gruppenräume befanden. In den restlichen vier Gruppenräumen erfolgt eine sogenannte „Brandreinigung“ im Rahmen derer Spuren von Ruß und Löschwasser beseitigt werden.

Wiederaufbau kostet eine Million Euro

Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass diese vier Gruppen (drei Kindergarten-Gruppen sowie eine Kinderkrippen-Gruppe) nach Behebung aller Schäden bereits im Herbst 2022 wieder im Kindergarten Donawitz starten können.

Parallel zu den Reinigungs- und Aufräumarbeiten wird bereits an der Planung für den neuen Mittelteil gearbeitet. Kostenschätzungen gehen von rund einer Million Euro für den kompletten Wiederaufbau aus, wobei die Wiederherstellungskosten über eine Versicherung abgedeckt sind.

„Nachdem der Mittelteil komplett neu aufgebaut werden muss, nützen wir die Gelegenheit, den gesamten Bereich neu zu konzipieren, um den Kindern eine moderne Betreuungseinrichtung entsprechend aktueller pädagogischer Anforderungen zur Verfügung stellen zu können.“

Kurt Wallner, Bürgermeister der Stadt Leoben

Behördenverfahren laufen

Nach Ablauf des Vergabeprozederes und der Bauphase sollen die betreffenden zwei Kindergarten-Gruppen ihre neu gestalteten Räumlichkeiten im Herbst 2023 beziehen können. Die finanziellen Mittel für die Zwischenfinanzierung wurden in der Gemeinderatssitzung im März freigegeben.

Ausweichlokale für Kinderkarten und Kinderkrippe

Interimistisch wurden die fünf Kindergarten-Gruppen in entsprechend adaptierten Klassenräumen der Volksschule Leoben-Leitendorf untergebracht. Das Genehmigungsverfahren, um den Kindergartenbetrieb über mehrere Monate am Standort Volksschule Leitendorf aufrechthalten zu können, wurde bei zuständigen Abteilung 6 des Landes Steiermark, eingeleitet.

Die Kinderkrippe wurde im Bewegungsraum des städtischen Kindergartens in der Moserhofstraße untergebracht, da die Voraussetzungen für den Betrieb einer Kinderkrippe dort erfüllt sind.

