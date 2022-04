Anlässlich des internationalen „Earth Day“ am 22. April setzten sich Menschen weltweit für die Zukunft unseres Planeten ein. Du möchtest einen ausschlaggebenden Beitrag für den Klimaschutz leisten? – Dann wäre der Umstieg zu einer veganen Ernährungsweise die wirksamste Möglichkeit.

LEOBEN. 3,8 Erden bräuchten wir, wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden wie wir in Österreich – also wenn wir jetzt nichts ändern, wann dann? Um die derzeitigen Aussichten unseres Planten zu verbessern, wird jedes Jahr am 22. April, am internationalen „Earth Day“, zum Klima- und Umweltschutz aufgerufen. Dieses Jahr steht der Tag der Erde ganz unter dem Motto „Invest In Our Planet“, denn wir müssen einiges an Zeit und Energie in unseren Planeten investieren, um unser Zuhause noch zu retten und um unseren Kindern und deren Kindern eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Ein großer Schritt in die richtige Richtung und gegen den voranschreitenden Klimawandel wäre auf Fleisch und tierische Produkte weitestgehend zu verzichten und sich vegan zu ernähren. Anlässlich des weltweiten „Earth Day“ wollen wir darüber aufklären, wie positiv sich eine vegane Ernährung eigentlich auf die Umwelt auswirkt.

Vegan für die Umwelt?

Die Auswirkungen der Ernährung werden in Bezug auf die Klimakrise oft außer Acht gelassen, obwohl es genau hier ein großes Einsparungspotential gäbe. Tierische Lebensmittel wirken sich stark auf das Klima aus und verursachen laut der Welternährungsorganisation FAO 18 Prozent der globalen Treibhausgase – und somit mehr als alle Autos, Schiffe und Flugzeuge weltweit. Mit einer anderen Ernährungsweise allein kann man den Klimawandel zwar nicht bekämpfen, aber ohne ein Umdenken in unserer Ernährung ist es schlichtweg unmöglich. Eine Studie der Oxford Universität von 2018 kam klar zu dem Ergebnis, dass eine pflanzenbasierte Ernährungsweise der effektivste Weg für den Klimaschutz ist, denn durch eine vegane Ernährung würden sich die ernährungsbedingten Treibhausgase um 70 Prozent reduzieren. Auch mit einer vegetarischen Ernährung gäbe es eine Einsparung von 48 Prozent und mit einer fleischreduzierten käme man noch auf 28 Prozent. Eine klimafreundliche Ernährung macht somit aus welche Lebensmittel konsumiert werden und ob diese pflanzlichen Ursprungs sind, woher das Essen stammt ist eher zweitrangig.

Eine vegane Ernährung würde die ernährungsbedingten Treibhausgase um 70 Prozent verringern.

Die Österreicher:innen lieben Fleisch

In Österreich wird mit jährlich 63 Kilogramm pro Person mehr als doppelt so viel Fleisch gegessen wie im weltweiten Durchschnitt und das verursacht einen großen Klimafußabdruck unter anderem aufgrund der Waldrodungen zum Futteranbau. Rindfleisch sorgt zum Beispiel für etwa 96 Prozent mehr Treibhausgase im Vergleich zu Tofu. Auch pflanzliche Alternativen zu tierischen Produkten weisen eine bessere ökologische Bilanz auf: Pflanzenmilch wie beispielsweise Mandelmilch benötigt nur ein Drittel der Treibhausgase von Kuhmilch.

Eine Leobener Diätlogin klärt auf

Das eine vegane Ernährung nicht nur für die Umwelt sondern auch für den Körper positive Auswirkungen hat, weiß Diätologin Julia Straßer aus Leoben. Sie bestätigt, dass wir Österreicher:innen zu viel Fleisch und zu viele tierische Produkte konsumieren, doch eine vegane Ernährung sei nur dann für den Körper besser, wenn diese auch ausgewogen und naturbelassen gestaltet wird. Eine ausgeglichene, vegane Ernährungsweise kann sich positiv auf die Darmgesundheit auswirken und auch den Blutdruck und den Cholesterinspiegel senken. Nichtsdestotrotz ist eine vegane Ernährung nicht für jeden geeignet und Kindern und schwangeren Frauen rät Julia Straßer eher davon ab.

Laut der Diätologin sollte man sich bei einer pflanzenbasierten Ernährungsweise vielfältig und ausgewogen ernähren, hauptsächlich auf naturbelassene Lebensmittel zurückgreifen und alternative Nahrungsmittel wie beispielsweise vegane Würstchen selten konsumieren. „Frisches Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Nüsse und pflanzliche Öle sollten die Basis für eine vegane Ernährung sein“, erklärt Julia Straßer. Weiters sei zu beachten, dass das Vitamin B12, das überwiegend durch Fleisch aufgenommen wird, bei Veganer:innen durch Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden müsse.

„Jetzt im Frühjahr mit der großen Auswahl an Obst und Gemüse wäre die ideale Zeit, um eine vegane Ernährung einmal für sich auszuprobieren und zu schauen, ob das was für einen ist.“

Julia Straßer, Diätologin aus Leoben

Zum internationalen „Earth Day“

Jedes Jahr am 22. April nutzten Menschen auf der ganzen Welt den „Earth Day“, um auf den Umweltschutz aufmerksam zu machen. Der erste Tag der Erde wurde im Jahr 1970 von US-Senator und Umweltschützer Gaylord Nelson ins Leben gerufen, da sich dieser bereits seit einiger Zeit besorgt über die verschlechterten Umweltverhältnisse in den Vereinigten Staaten zeigte. Nachdem im Jahr 1969 eine massive Ölpest in Santa Barbara, Kalifornien ausbrach, wollte er, inspiriert von den studentischen Antikriegsprotesten, eine Bewegung schaffen, um die Bedeutung einer sauberen Umwelt hervorzuheben. Das nahmen zwanzig Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner, damals zehn Prozent der US-Bevölkerung, zum Anlass auf die Straße zu gehen und gegen die Auswirkungen der Industrie auf Mensch und Umwelt zu protestieren. Im Jahr 1990 wurde der „Earth Day“ zu einer globalen Initiative, die 200 Millionen Menschen in 141 Ländern mobilisierte. Mittlerweile ist der Kampf für unseren Planet dringlicher denn je, da die Auswirkungen des Klimawandels jeden Tag deutlicher werden. Aus diesem Grund sollte eigentlich jeder Tag ein „Earth Day“ sein.

Alle weiteren Infos findest du beispielsweise auf Website der Veganen Gesellschaft Österreich oder auf der offiziellen „Earth Day“-Website.

Deinen eigenen ökologischen Fußabdruck kannst du zum Beispiel hier berechnen.

