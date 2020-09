Ampelchaos vorprogrammiert.

Kaum wurde die sogenannte “Corona-Ampel” am vergangenen Freitag der Öffentlichkeit präsentiert, gab es schon die ersten Unmutsäußerungen von den verschiedensten Seiten. Dass das Chaos vorprogrammiert ist steht außer Zweifel. Man stelle sich vor dass bei vier Nachbarbezirken jeweils eine andere Ampelfarbe geschaltet wird. Bezirkshauptleute und Bürgermeister werden vor schwierige Aufgaben gestellt, je nach Parteifarbe. Berufspendler die oft in zwei bis drei Bezirken an einem Tag arbeiten werden nur mehr mit den “Maßnahmenlisten” in der Hand durch die Gegend fahren. Die Umschaltung soll immer Freitags erfolgen, ob diese Tatsache auch dem Virus mittgeteilt wurde? Die vier (warum?) Ampelfarben werden auch bei den Kindern für Verwirrung sorgen, es gibt schon so viele Abbildungen und Fotos von diesem Schwachsinn dass sich die jungen Verkehrsteilnehmer nicht mehr auskennen werden. Noch ist diese Ampelregelung nicht gesetzlich verankert, es bleibt also noch etwas Zeit zum nachdenken und zum verbessern.