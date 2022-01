Wie ÖVP-Nationalratabgeordneter Andreas Kühberger mitteilt, profitieren Tausende Menschen im Bezirk Leoben von der aktuellen ökosozialen Steuerreform durch Senkung der Steuerstufen, Erhöhung des Familienbonus sowie vom neuen Klimabonus.

„Die ÖVP löst nun das ein, was sie versprochen hat: Mehr Geld für jene, die täglich hart arbeiten und Kinder erziehen. Mit der vom Nationalrat beschlossenen ökosozialen Steuerreform setzt die Volkspartei ihren Weg der steuerlichen Entlastung gerade für kleine und mittlere Einkommensbezieher, Familien und arbeitende Menschen fort. Mit einem Volumen von rund 18 Milliarden Euro bringt die ökosoziale Steuerreform die höchste Entlastung in der Geschichte unseres Landes“, so ÖVP-Nationalratsabgeordneter Andreas Kühberger.

Tausende Familien im Bezirk profitieren

Konkret werden die zweite und dritte Steuerstufe gesenkt (von 35 auf 30 % und von 42 auf 40%). Der erst 2018 eingeführte und erfolgreiche Familienbonus von 1.500 Euro pro Kind und Jahr wird um 500 Euro auf 2.000 Euro erhöht. „Der Familienbonus ist eine steuerpolitische Erfolgsgeschichte und hat seit der Einführung fast eine Million Familien um mehrere Milliarden Euro entlastet. Von der jetzigen Erhöhung des Familienbonus, der Senkung der Lohnsteuerstufen sowie dem neu geschaffenen Klimabonus sind auch in unserem Bezirk Tausende Familien, Arbeitnehmer, Pensionisten und Unternehmer betroffen“, so Andreas Kühberger.

Klimabonus wird ausbezahlt



Mit dem neu geschaffenen Klimabonus werden besonders die ländlichen Regionen gestärkt. „Es gibt viele Menschen im Land, die noch weiter an ihr Auto gebunden sind und nicht ums Eck eine Bushaltestelle oder U-Bahnstation mit 5-Minuten-Taktung haben. Daher war es uns als Volkspartei wichtig, dass gerade die ländlichen Regionen bei den ökologischen Komponenten der Steuerreform stark berücksichtigt werden“, betont Andreas Kühberger.

So profitiert der Bezirk Leoben von der Steuerreform

Familienbonus und Kindermehrbetrag: ca. 9.000 Kinder im Bezirk Leoben sind vom Kindermehrbetrag und der Erhöhung des Kinderbonus ab Juli 2022 von 1.500 auf 2.000 Euro pro Jahr betroffen

Weniger Lohnsteuer und SV-Rückerstattung: ca. 48.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Pensionisten sind von der Senkung der beiden Tarifstufen und der Rückerstattung von SV-Beiträgen betroffen. Entlastungsvolumen für den Bezirk Leoben über 22 Millionen Euro

Unternehmensentlastung: ca. 3.000 Unternehmen profitieren von der Tarifsenkung, der Erhöhung des Gewinnfreibetrages und Einführung des Investitionsfreibetrages

Körperschaftssteuer: ca 600 Betriebe im Bezirk Leoben profitieren von der schrittweisen Senkung der Körperschaftssteuer