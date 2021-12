Im zweiten Anlauf fasst der Gemeinderat der Stadt Leoben den Grundsatzbeschluss für die Errichtung des Bildungszentrums Fröbelgasse in Leitendorf. Zuvor hatten am 16. Dezember Mandatare der ÖVP, KPÖ, FPÖ, Grüne und Bürgerliste Walter die Sitzung verlassen, der Gemeinderat war daher nicht mehr beschlussfähig.

LEOBEN. Nachdem die Gemeinderatssitzung am 16. Dezember durch das vorzeitigeVerlassen der Sitzung durch Vertreter der Oppositionsparteien abgebrochen werden musste, erfolgte am 30. Dezember die Fortsetzung. Wichtigster Tagesordnungspunkt war der Grundsatzbeschluss für den Bau des "Bildungszentrums Fröbelgasse" in Leoben-Leitendorf, das die Schließung der Volksschule Göß mit Herbst 2026 zur Folge hat.

Massive Kritik der Rathausopposition

Die Hauptkritikpunkte der Rathausopposition – ÖVP, KPÖ, FPÖ, Grüne und Bürgerliste Walter Reiter: Im Vorfeld habe es keine bzw. zu wenig Informationen über das Projekt gegeben, Betroffene wie Schüler, Lehrer und Eltern seien nicht involviert gewesen.

Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung wurde das intensiv diskutierte Projekt des neuen Bildungszentrums Fröbelgasse mit der damit verbundenen Schulfusion von Leitendorf und Göß nochmals in einer Sitzung des Bildungsausschusses vorgestellt. Sämtliche damit verbundenen Fragen konnten durch die Mitglieder des Gemeinderates an die anwesenden Bildungs- und Bauexperten gestellt und diskutiert werden – so die Presseaussendung der Stadt Leoben

Vorbereitungsarbeiten für das Bildungszentrum

Bevor die Ausschreibung und Beauftragung für den Umbau des neuen Bildungszentrum Fröbelgasse ergehen wird, soll es – wie bei den beiden anderen Schulzentren Leoben-Pestalozzi und Bildungszentrum Innenstadt – einen breiten Beteiligungsprozess geben. Dabei werden Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie Bedienstete wieder intensiv im Gestaltungsprozess eingebunden sein. Zudem wird ein eigenes Verkehrskonzept erstellt.

„In den Bereichen Bildung und Kinderbetreuung nimmt Leoben eine Vorreiterrolle ein. Deshalb wurden bereits zwei Schulzentren nach den modernsten pädagogischen Erkenntnissen mit Investitionskosten von 14 Mio. bzw. 17 Mio. Euro in Donawitz und in der Innenstadt geschaffen.

Im Bereich der Kinderbetreuung werden im Mühltal 2,5 Mio. Euzro investiert. In weiterer Folge soll es auch in Göß zu weiterem Ausbau der Kinderbetreuung kommen.“

Bürgermeister Kurt Wallner

Projektstart im Sommer 2022

Von Sommer 2022 bis zum Frühjahr 2023 erfolgt der Architekturwettbewerb. Nach der anschließenden Planungsphase – in die die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses einfließen - und Ausschreibung beginnen 2025 die Bauarbeiten.

Unter anderem werden die Hauswartwohnung und der alte Turnsaal abgetragen und durch einen Neubau mit Zentralgebäude und zwei neuen Turnsälen ersetzt. Darüber hinaus werden zeitgemäße Freizeit- und Speiseräumen geschaffen, die eine Ganztagsbetreuung (mit Frühaufsicht) ermöglichen. Über die Form wird das zukünftige Schulforum entscheiden. Somit werden alle Leobener Bildungseinrichtungen über eine ganztägige Betreuung verfügen.

Grundsatzbeschluss mit den Stimmen der SPÖ

Die Investitionskosten für dieses Projekt belaufen sich auf 16 Mio. Euro. In Betrieb gehen soll das neue Bildungszentrum im Herbst 2026. Am Standort Göß soll die bestehende Kinderbetreuungseinrichtung erweitert werden, darüber hinaus soll ein Generationen- und Sozialzentrum entstehen.

Der Antrag wurde mehrheitlich mit den Stimmen der SPÖ beschlossen. Dagegen stimmten die anwesenden Mandatare von ÖVP, KPÖ, FPÖ, Grüne, ReiWa.

Schulzusammenlegung für die "Grünen" sinnvoll

Fraktionsvorsitzende Susanne Sinz bekräftigt die ablehnende Haltung der Grünen zum Grundsatzbeschluss in der vorliegenden Form: „Wir Grüne unterstützen voll und ganz die Investition im geplanten Rahmen in die Volksschulstandorte Leitendorf und Göß. Auch eine Zusammenlegung der Schulen scheint sinnvoll. Dem vorgelegten Grundsatzbeschluss konnten wir jedoch nicht zustimmen. Denn nach wie vor fehlen eine offene Diskussion, Konzepte zur Stadtteilentwicklung und vor allem nachvollziehbar durchgerechnete Alternativen, wie beispielsweise ein Neubau in Göß."

