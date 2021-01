Mit einer 17-köpfigen Kandidatenliste tritt die Wählergruppe "SPÖ-Bauern – Steirisches Landvolk" bei der Landwirtschaftskammerwahl am 24. Jänner mit dem Ziel an, weiterhin in der Bezirkskammer vertreten zu sein und auch den Einzug in die Landeskammer zu schaffen.

„Die steirischen Bäuerinnen und Bauern leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Versorgungssicherheit und stehen für Produkte in höchster Qualität. Die bäuerlichen Famililenbetriebe brauchen aber Sicherheit bei der Absicherung ihrer Existenz, faire Preise und anstelle der großen Agrarkonzerne müssen bei den Förderungen die kleinen Betriebe Vorrang bekommen“, fordert Johann Riegler, SPÖ-Spitzenkandidat des Bezirkes Leoben. Die SPÖ-Bauern vertreten die vielen kleinen und mittelständischen landwirtschaftlichen Betriebe und Nebenerwerbsbauern. „Wachsen oder Weichen“ kann nicht die Lösung sein.

Forderungen der SPÖ-Bauern

In diesem Sinne setzen sich die SPÖ-Bauern überdies ein für: