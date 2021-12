Die Leobener SPÖ-Fraktion nimmt zu den Vorkommnissen in der gestrigen Gemeinderatssitzung sowie zu den Vorhaltungen der Opposition zum Thema "geplantes Bildungszentrum Fröbelgasse" Stellung.

LEOBEN. Durch den Auszug der Opposition bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 16. Dezember, konnte der Grundsatzbeschluss für den Sanierung und den Ausbau des Bildungszentrums Fröbelgasse nicht gefasst werden. Dabei ging es nicht um ein fertig ausgearbeitetes Projekt, sondern um einen Grundsatzbeschluss, damit mit den Planungen begonnen werden kann.

"Wir haben die Chance auf ein drittes, modernstes Bildungszentrum in Leoben. Wir wollen baldmöglichst mit den Detailplanungen, verbunden mit Einbindung aller Betroffenen, beginnen. Ich finde es ausgesprochen traurig und verantwortungslos, dass hier ein großartiges Projekt schon in der Anfangsphase von der Opposition derartig zerredet und schlechtgemacht wird. Das zeigt einmal mehr, dass es der Opposition in Wahrheit nicht um die Sache, sondern nur um Stimmenfang und politisches Kleingeld geht", so der zuständige Ausschussvorsitzende für Bildung, Johannes Gsaxner (SPÖ).

Aus der Zeitung erfahren

Die Opposition wurde in einer Klubobleute-Besprechung und in einer Ausschusssitzung für Bildung detailliert über das Vorhaben in Kenntnis gesetzt und hatte auch Gelegenheit, Fragen zu stellen, Kritik zu äußern und Anregungen zu geben. Von fehlender Einbindung könne – so heißt es in einer Presseaussendung der SPÖ Stadtpartei Leoben – also keine Rede sein. Dass man von der Projektidee aus der Zeitung erfahren musste, war so nicht beabsichtigt und ist bedauerlich. Keinesfalls war aber ein „Verheimlichen“ geplant – dazu gäbe es auch keinen Grund. Immerhin werden 16 Millionen in ein modernstes Bildungszentrum investiert werden. .

Zusammenführung an einen Standort

Claudia Hödl-Tomitsch, SPÖ-Gemeinderätin und selbst Schulleiterin, sieht vor allem auch pädagogisch viele Vorteile: „Aus pädagogischer Sicht sprechen zahlreiche Aspekte klar für eine Zusammenführung der Volksschulen Göß und Leitendorf an einem Standort. Unverständlich, dass die Opposition hier eine Verschlechterung sieht. Es überwiegen eindeutig die Pro-Argumente."

