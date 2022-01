Nach 23 Jahren hat der Steirische Humorist Gerhard "Kasimir" Kassegger als Radio Moderator

" Mr.Frühschoppen" am Samstag dem 1.1.2022 aus eigenen Wunsch den heimischen Sender

Radio Grün Weiß verlassen. 1400 Sendungen sind es in den 23 Jahren geworden.

Mit Blas-Volks-Oberkrainermusik und viel Humor hat er seine Radiohörer am Sonntag in der Zeit von11.00-12.00 Uhr eine Stunde lang unterhalten.

Sehr viele Live Frühschoppen im gesamten Sendegebiet sind noch dazugekommen.

Hunderte bekannte Musiker, Mundartdichter und Humoristen waren live dabei und auch im Studio gern gesehene Gäste.

Viele junge Musikgruppen sind durch ihm bekannt geworden und wurden zu weiteren Auftritten immer wieder gerne vermittelt.

Kasimir und weitere sechs Österreichische Humoristen wurde auch zur ORF Barbara Karlich Show eingeladen. Unter dem Motto " Es darf gelacht werden" das Publikum 1 Stunde zu unterhalten. Der Sendetermin wird noch bekannt gegeben.

Kasimir sagt Dankeschön für die Treue an all seine langjährigen Hörer und wünscht viel

Gesundheit und alles Gute.

Anbei Foto von verschiedene Frühschoppen © Norbert Ortner