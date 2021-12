Wie jedes Jahr, ist man auch 2022 wieder herzlich eingeladen, die Wintervögel in seinem Garten zu zählen. Oder in einem Park oder auf dem Balkon...es spielt keine Rolle. Diese Zählungen zu denen die Vogelschutzorganisation "BirdLife" Österreich alljährlich aufruft, sind wichtige Statistiken und geben Auskunft über den Zustand unserer Vogelvielfalt. Jeder kann mitmachen vom 06-09. 01. 2022, indem man sich einen Tag aussucht, um 1 Stunde lang alle gesichteten Gattungen zu zählen. Pro Vogelgattung sollte die Anzahl derer gezählt und an BirdLife (am Schnellsten geht es online) gemeldet werden.

Das Ranking von 2021 sah so aus:

1. Platz Haussperling (Spatz)

2. Platz Feldsperling

3. Platz Kohlmeise

Wer wird wohl im kommenden Jahr auf das Stockerl fliegen?

Um das herauszufinden bleibt nur noch zu sagen - Bitte Mitmachen! :-)