Das Jugend- und Kulturzentrum Spektrum hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Leoben jungen Musikern aus der Region trotz der aktuellen Situation ein virtuelles Konzerterlebnis im Stadttheater Leoben ermöglicht.



LEOBEN. "Wir wollten den Bands in dieser Zeit eine Chance geben, irgendwo aufzutreten zu können, um damit auch unseren Auftrag als Jugendkulturzentrum zu erfüllen." Dies war das gesetzte Ziel von Daniel Ruderes, Mitarbeiter des JUZ Spektrum Leoben und Initiator der Veranstaltung "Back on Stage Leoben". Mit der Hilfe der Stadt Leoben gab man jungen Musikern die Möglichkeit, ein Konzert im Stadttheater Leoben aufzuzeichnen, welches am 26. und 27. März jeweils um 19 Uhr per Livestream auf Twitch (www.twitch.tv/backonstageleoben) gezeigt wird.

Eine gut organisierte Veranstaltung



Das JUZ Spektrum wurde bei der Organisation der Veranstaltung von der Stadtgemeinde Leoben unterstützt. Die Suche nach jungen Musikern gestaltete sich laut Ruderes zunächst etwas schwierig, da viele Bands aufgrund der aktuellen Bestimmungen nicht Proben dürfen. Mithilfe der sozialen Medien und den persönlichen Kontakten zu einigen Musikern fand man motivierte Künstler für ein virtuelles Konzert. "Unser Schlagzeuger hat's auf Facebook gelesen und dann haben wir da mal hingeschrieben.", erzählt Martin "Matt Zombie" Wurm, Sänger und Gitarrist der Band "The AweZombies". Das gesamte Line-Up für die Konzertaufzeichnung besteht aus regionalen Bands, welche verschiedene Musikrichtungen abdecken. Für die Aufzeichnung zur Verfügung gestellt haben sich die Bands "Tomorrow's Fate", "The AweZombies" und "Climax".

Kameras statt Publikum

Die Musiker standen für diese Veranstaltung vor einer ungewöhnlichen Situation. Statt tobenden Applaus eines Publikums gab es stille Kameras und auch das Stadttheater Leoben ist nicht gerade für seine Rockkonzerte bekannt. "Die Bühne finde ich ziemlich cool. Normalerweise spielen wir eher in kleinen Lokalen. Deswegen ist es immer cool, auf einer größeren Bühne zu stehen.", erzählt Martin "Matt Zombie" Wurm von der Band "The AweZombies". Trotzdem sind die Musiker sehr froh über die Möglichkeit, ihren eigene Musik in Zeiten von Corona für ein virtuelles Publikum zu spielen. Benjamin Künstner, Sänger und Bassist der Band "Tomorrow's Fate" freute sich sehr, dass er wieder mit seiner Band auftreten kann: "Die Idee finde ich cool. Schade ist natürlich, dass man kein Publikum hat. Das ist ja immer das Schönere für einen Musiker, wenn man ein Feedback von der Menge bekommt. Es ist aber besser, man kann so etwas machen, als wenn man in Zeiten wie diesen gar nicht auftreten kann." Die fehlenden Zuschauer vor Ort hielt die Bands jedoch nicht davon ab, mit vollem Einsatz für das virtuelle Publikum aufzuspielen. Das die Musiker froh über die Möglichkeit waren zu performen, zeigte sich deutlich in den jeweiligen Darbietungen am Tag der Aufzeichnung.

Eine Plattform für junge Musiker

Alle Beteiligten sind sich einig, dass diese Veranstaltung in der jetzigen Zeit vor allem jungen Musikern aus der Region eine tolle Plattform bietet. "Ich hoffe, dass durch das hier auch aufmerksam gemacht wird, dass es uns Underground-Musiker auch noch gibt und das man auf diese nicht komplett vergisst.", meint der Sänger der Band "The AweZombies" Martin Wurm. Auch den Organisatoren vom JUZ Spektrum und der Stadt Leoben war dieses virtuelle Konzert ein wichtiges Anliegen, um auch jungen Musikern in Zeiten von Corona eine Bühne zu bieten. "Es ist auch in unserem Sinne, dass Jugendliche und junge Erwachsene, die sich das auch hoffentlich anhören werden, davon profitieren, weil es ja schon so lange keine Konzerte mehr gegeben hat.", erklärt Nicole Dvorschak, Jugendkoordinatorin des Kulturmanagements der Stadt Leoben.

Details zur Veranstaltung

Die aufgezeichneten Konzerte werden am 26. und 27. März jeweils um 19Uhr auf dem Twitch-Kanal des JUZ Spektrum Leoben gestreamt. Geplant ist auch, dass Mitschnitte der Konzerte zu einem späteren Zeitpunkt auch auf dem Youtube- Kanal des JUZ Spektrum Leoben hochgeladen werden. Nähere Informationen zur Veranstaltung werden noch einmal auf Facebook (www.facebook.com/juz.spektrumleoben) und Instagram (jugendzentrumspektrum) bekannt gegeben. Den Link zum Twitch-Livestream gibt es hier.

Line- Up:

Climax (Instagram: climax_band_official)

The AweZombies (Instagram: theawezombies)

Tomorrow's Fate (Instagram: tomorrows_fate)