KAIF Trophy Opening in Kalwang

In Kalwang ging am Mittwoch ein hochkarätig besetztes Fußball-Legendenmatch über die Bühne. Liesingtal Legenden - Internationale Legendenauswahl anschließend spielten "Di Niachtn". Der Sieg ging an die Internationale Legendenauswahl die das Spiel 5:1 gewannen . Auch die Damenmannschaft beobachtete das Spiel gespannt bis zum Schluss.