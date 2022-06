Endlich konnte dieses Jahr auch die Pfarre St.Michael wieder ihr traditionelles Pfarrfest abhalten. Das Wetter hätte hierfür nicht besser sein können. Nach der Heiligen Messe zog es die Menschen regelrecht in den Pfarrgarten. Viele fleißige Hände haben wieder alles hübsch dekoriert und hergerichtet. Die Sonnwendkranzerl wechselten in minutenschnelle den Besitzer. Für die Kinder gab es eine Hupfburg, die diese auch sichtlich genossen haben. Nach einer Stärkung mit Grillhendl oder Bratwürstel saßen alle gesellig zusammen oder stellten sich beim "Glückshafen" an. Die "Dillacher Musi" aus Kraubath spielte auf und der Trachtenverein St.Michael trug Tänze vor. Wie immer bedankt sich Pfarrer Martin Schönberger bei all den fleißigen Helfern und allen Gästen.