Die Dreier-Führung im Aufstiegs-Play-off der HLA Challenge bleibt bestehen, nachdem die Top 3 – Sportunion Leoben, Union Korneuburg, Handball Tirol – nach dem ersten Spieltag allesamt Unentschieden spielten. Leoben erkämpfte sich im Heimspiel gegen Korneuburg ein 24:24-Remis.

HANDBALL. Eine wahre Aufholjagd legte die Sportunion Leoben im Heimspiel gegen Union Korneuburg hin. Nach einem 11:16-Rückstand zur Pause, gab es am Ende ein 24:24-Remis.

Leoben ging zwar programmgemäß mit 1:0 in Führung, doch dann war das Team von Spielertrainer Vytas Ziura komplett von der Rolle, fast zehn Minuten gelang den Leobenern kein weiterer Treffer, Korneuburg zog auf 1:8 davon.

Auf den Rängen machte sich bereits Unmut breit, angesichts der schwachen Leistung der Hausherren. Vier Sekunden vor dem Pausenpfiff musste dann noch Top-Shooter Marek Kovacech mit einer Roten Karte vom Feld. Bei einem Stoppfoul traf er einen gegnerischen Spieler am Kopf.

Klare Worte in der Halbzeitpause

Trainer Ziura hatte in der Kabine sehr viel Redebedarf, er konnte mit seinem Team, in dem zahlreiche Leistungsträger verletzungsbedingten fehlten, nicht zufrieden sein.

Nach dem Wiederbeginn wirkte die Sportunion in der Deckung kompakter und auch im Angriff gelangen die von den Fans herbeigesehnten Tore. Korneuburg lag jedoch trotzdem weiter voran, zehn Minuten vor dem Ende lautete der Spielstand 20:24.

Spannung in den letzten Minuten

Noch einmal bäumten sich die Leobener auf, sie holten durch Thomas Spitaler zwei Treffer auf und sorgten mit dem Anschlusstor durch Lubomir Jadron für Begeisterung auf den Rängen. Als Stephan Galovsky zwei Minuten vor Spielende den Treffer zum 24:24 erzielte gab es endgültig kein Halten mehr, da ging die sensationelle 56 Prozent Fangquote von Torhüter Sergio Bautista fast schon unter. Am Ende war es hart ein erkämpftes Unentschieden in einer schon verloren geglaubten Partie, das jedoch Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben gibt.

Weiters erfreulich: Junioren-Nationalteamspieler Jonas Magelinskas verlängerte seinen Vertrag bei der Handball Sportunion Leoben um eine weitere Saison.

Stimmen zum Spiel

Thomas Spitaler (Flügel, Sportunion Leoben): "Wir haben uns in vor der Pause sehr schwer getan und sind oft am Torhüter gescheitert. Wir haben sehr viele Ausfälle und können am Ende mit dem Punkt gegen einen starken Gegner zufrieden sein."



Vytas Ziaura (Spielertrainer Sportunion Leoben): "Es ist für mich als Trainer in der letzten Zeit unglaublich schwer. Viele Spieler sind verletzt oder krank, oft haben wir nur sieben oder acht Feldspieler im Training. Heute haben wir uns in der Deckung am Anfang sehr schlecht präsentiert, auch die Wurfausbeute war schwach. Mir hat mitunter auch die entsprechender Härte in den Zweikämpfen gefehlt. Wir spielen ja Handball und nicht Basketball."



Julian Schlaffler (Rückraum, Union Korneuburg): "Uns haben drei Linkshänder gefehlt und wir hatten einige junge Spieler im Kader. Nach der Pause hat sich Leoben in der Deckung besser auf uns eingestellt und so haben wir die Partie noch aus der Hand gegeben. Ich bin aber überhaupt nicht unzufrieden, im Gegenteil, wir haben mit dezimiertem Kader ein gutes Spiel abgeliefert."

Spielstatistik

HLA Challenge Aufstiegs-Play-off, Sa., 9. April 2022, 19 Uhr, Sporthalle Donawitz: Sportunion Leoben vs. Union Sparkasse Korneuburg 24:24 (11:16).



Werfer Sportunion Leoben: Lubomir Jadron (6), Marek Kovacech (4), Vytas Ziura (4), Jonas Magelinskas (2), Thomas Spitaler (2), Marian Schweiger (2), Nico Fuchshofer (1), Mathias Nikolic (1), Stephan Hödl (1), Stefan Galovsky (1)

Die nächsten Spiele:

Samstag, 23. April, 18.30 Uhr: UHC Hollabrunn vs. Sportunion Leoben

Samstag, 30. April, 19 Uhr: Sportunion Leoben vs. Handball Tirol

