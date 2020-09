Einen Einstand nach Maß als Spielertrainer feierte Vytas Ziura mit der Sportunion Leoben. Die Leobener kamen zu einem ungefährdeten 29:24-Heimsieg über die Sportunion St. Pölten.

SPUSU CHALLENGE. Die Handball Sportunion Leoben startete mit einem 29:24-Heimerfolg gegen St. Pölten in die neue Saison. Der entscheidende Faktor war eine sehr gut eingestellte Deckung, mit der die Niederösterreicher über weite Stecken nicht zurecht kamen.

Vytas Ziura gab trotz einer noch nicht auskurierten Schulterverletzung sein Debüt als Spielertrainer, um die verletzungsbedingten Ausfalle von Bruno Dnanajscak, Mirko Novacic und Mathias Nikolic zu kompensieren. Mit Erfolg: Die Leobener zeigten sich als kompakte, zweikampfstarke Mannschaft mit einem guten Mix aus Routiniers und jungen Spielern. Nach einem vorsichtigen Beginn fand die Sportunion immer besser ins Spiel und zog mit einer hervorragenden mannschaftlichen Leistung bis zur Pause auf 15:9 davon.

So kann es weitergehen

Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Leobener, die elf Zwei-Minuten Strafen verkraften mussten, sogar auf 17:10 absetzen, ehe St. Pölten wieder zulegen konnte. Auch die Rote Karte gegen Hazbulat Sabazgiraev nach der dritten Zeitstrafe (50.) änderte nichts an der Überlegenheit der Heimmannschaft.

Dass die Niederösterreicher nie ganz den Anschluss fanden, war der hervorragenden Deckungsarbeit zu verdanken. Vytas Ziura und seine Teamkollegen störten den Spielfluss der Gegner und provozierten technische Fehler und zeichneten sich im Angriff durch sehr gute Chancenverwertung aus. Linkshänder Marek Kovacech war mit zwölf Treffern der erfolgreichste Schütze der Leobener, verdientermaßen wurde er auch zum besten Spieler der Heimmannschaft gewählt. Der 29:24-Sieg war nie in Gefahr und unter den Fans ist man sich sicher: "So kann es weitergehen."

Noch zwei Neuerungen bei Leoben sind positiv aufgefallen. Zum einen der ehemalige Spieler Stephan Hödl als Assistant-Coach an der Seitenlinie, zum anderen Vorstandsmitglied Michael Rainer als fachlich fundierter und eloquenter Hallensprecher.

In der kommenden Woche soll sich auch entscheiden, wer als Rückraumspieler aufgrund der Verletzung von Bruno Dnanajscak geholt wird, der Vorstand verhandelt mit einem spielstarken Kapazunder, der in der deutschen Liga engagiert war.

Die Spielgemeinschaft BT Füchse mit dem ehemaligen Leoben-Coach Dino Poje verlor in Hollabrunn 23:28 (10:16).

Stimmen nach dem Spiel

Leoben-Präsident Alfred Leithold: "Ein Sieg ist immer ein guter Einstand für einen neuen Präsidenten. Besonders gefallen hat mir die Leistung von Spielertrainer Vytas Ziuara, der die junge Mannschaft ausgezeichnet angeführt hat. Und natürlich ein unglaublich guter Marek Kovacech und die starke Abwehrleistung unseres Teams, das war der Schlüssel zum Erfolg. Ich bin stolz auf die ganz Mannschaft. Mathias Nikolic könnte nach seiner Knöchelverletzung am Sonntag in Atzersdorf mit dabei sein, das stimmt mich optimistisch.

Damir Djukic (Trainer Sportunion St. Pölten): "Wir hatten mit der Deckung der Leobener zu viele Probleme und kamen so ins Hintertreffen. Als wir zwischenzeitlich wieder auf drei Tore herankamen, mehrten sich leider wieder die Fehler und Leoben vergrößerte den Abstand."

Sportunion Leoben vs. Sportunion Die Falken Bachner Bau St. Pölten 29:24 (15:8), Samstag, 5. September 2020, 19 Uhr, Sporthalle Leoben 248.

Werfer Sportunion Leoben: Marek Kovacech (12), Marcel Brix (3), Nico Fuchshofer (3), Marian Schweiger (3), Stefan Galovsky (3), Hasbulat Sabazgiraev (2), Dennis Stolz (1), Thomas Spitaler (1), Vytas Ziura (1)

Werfer Sportunion St. Pölten: Sebastian Feichtinger (6), Matthias Bruckner (4), Moritz Mossgöller (3), Jan Neumaier (3), Lukas Nikolic (3), Jürgen Pfaffinger (2), Jan Hübner (1), Mark Hübner (1), Alexander Pils (1)

Die nächsten Spiele:

Sonntag, 13. September, 18 Uhr: WAT Atzgersdorf : Sportunion Leoben

SH Atzgersdorf, Hans-Lackner-Halle

Samstag, 19. September, 19 Uhr: Sportunion Leoben : HC Fivers WEAG Margareten 2

Sporthalle Leoben-Donawitz

Samstag, 26. September, 19 Uhr: Sportunion Leoben : JAGS Vöslau

Sporthalle Leoben-Donawitz

Freitag, 2. Oktober, 19 Uhr: Sportunion Leoben : Union Handball Club Tulln

Sporthalle Leoben-Donawitz