Am Montag, den 20.07.2020 starteten die Handballer der BT-Füchse Männer ihr erstes gemeinsames Training. Unter der Leitung von Neo-Coach Dino Poje und Co Geri Marko wurde auf der Brucker Murinsel die erste Einheit absolviert. Zuvor stand allerdings noch eine Covid 19 Einschulung auf der Programm. www.bt-fuechse.at / Fotos: (c) Bernd Haider