Mit Marek Kovacech ist ein Spieler der Handball Sportunion Leoben bei der Europameisterschaft 2022 mit dabei - im slowakischen Nationalteam.

Marek Kovacech, Rückraumshooter der Handball Sportunion Leoben, hat seine ersten Saisonziele erreicht. Mit seinen Teamkollegen steht er zu Jahresende am ersten Tabellenplatz der HLA Challenge. Dem nicht genug, Kovacech ist im Kader der slowakischen Handball-Nationalmannschaft bei seiner Heim-Europameisterschaft . Am Donnerstag hat er das Auftaktspiel gegen Norwegen bestritten. "Es ist unglaublich schön, ein Teil dieses Teams zu sein. Mit der Teilnahme an der Heim-EM ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen", freut sich der Linkshänder.

Aufeinandertreffen zweier "alter" Bekannter

Am Samstag, 15. Jänner, kommt es um 18 Uhr in seinem zweiten Spiel gleich auf ein Aufeinandertreffen mit einem ehemaligen Leobener Teamkollegen. Die Rede ist vom Litauer Benas Petreikis der in dieser Saison mit TUS N-Lübbecke in Deutschlands höchster Liga aktiv ist.

Die Leobener Handballfamilie drückt daher nicht nur dem österreichischen Nationalteam die Daumen, sondern wünscht auch ihrem Rückraumspieler Marek Kovacech eine erfolgreiche und verletzungsfreie Europameisterschaft 2022!

Die Spiele des slowakischen Teams könnt Ihr unter www.ehftv.com nach einer Gratis-Registrierung im Livestream verfolgen.