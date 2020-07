Vergangenes Wochenende wurde im Bezirk Leoben der neue Meister unter den Scharfschützen gekürt: unter Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsvorkehrungen fand auf der Schießstätte des Schützenvereins Eisenerz die steirische Landesmeisterschaft im Faustfeuerwaffengroßkaliber (kurz FFWGK) auf die große Duellscheibe statt. Rund 70 Schützen aus 10 steirischen Vereinen traten zum Wettkampf auf die Goldmedaille in dieser Disziplin an, welche auf eine Entfernung von 25m geschossen wird.

Der derzeitige Rekord im 60-Schuss Programm liegt bei 599 von 600 möglichen Ringen und wurde im Jahr 2008 vom Niederösterreicher Leopold Strohmayr bei den Österreichischen Meisterschaften in Hopfgarten / Tirol erzielt.

Geschossen werden sämtliche FFWGK – Bewerbe mit Faustfeuerwaffen (zB. der österreichischen Marke GLOCK) ab Kaliber 9mm Luger und .38 Spezial. Bei der schnellsten Serie werden 5 Schuss innerhalb von 20 Sekunden abgegeben.

SC Voitsberg zeigt auf

Der heurige Wettkampf erwies sich als besonders: drei Schützen erzielten mit jeweils 586 Ringen ringgleiche Ergebnisse. Daher entschied lediglich die Ringanzahl der letzten geschossenen 10er Serie über die Platzierung der Schützen Richard Pail, Werner Ehmann und Christian Hirz (alle drei SC Voitsberg). Als neuer Landesmeister konnte sich daher Richard Pail über die Goldmedaille freuen, gefolgt vom neuen Vizemeister Werner Ehmann und dem Gewinner der Bronzemedaille Christian Hirz.

Bei den Damen konnte ebenfalls eine Schützin des SV Voitsberg, Lisa Ehmann, mit 561 Ringen den ersten Platz erzielen.

Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Erwin Zeiringer vom SV Jagerberg, welcher in der Klasse Senioren 1 mit einem Ergebnis von 589 Ringen das beste Ergebnis dieser Landesmeisterschaft erzielte.

Bei den Mannschaften errangen ebenfalls die Schützen des SC Voitsberg den ersten Platz, gefolgt vom Kapfenberger SV 1 und dem PSV Leoben 1.



Die bei diesem Bewerb erzielten Ergebnisse dienen in weiterer Folge gemeinsam mit der Landesmeisterschaft FFWGK 20/20 (Präzisionsscheibe), welche von 14. – 15. August 2020 am SV Jagerberg durchgeführt werden wird, als Basis für die Qualifikation zu den jährlich stattfindenden Österreichischen Meisterschaften. Diese hätten heuer erstmalig nach 2015 wieder in Salzburg ausgetragen werden sollen. Aufgrund der aktuellen Situation rund um COVID19 und der Tatsache, dass hier rund 300 Schützen aus ganz Österreich angetreten wären, wurde dieser Bewerb für heuer jedoch abgesagt und auf 2021 verschoben.