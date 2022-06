Das LE-Laufevent mit den "66 Minuten von Leoben" als Hauptbewerb findet heuer am Samstag, dem 17. September, statt.



LEOBEN. Die gute Stimmung aus dem Vorjahr, in dem das LE-Laufevent nach der coronabedingten Zwangspause wieder stattfinden konnte, wollen die Organisatoren für die heurige Laufsport-Großveranstaltung mitnehmen. "Das positive Feedback der vergangenen Veranstaltungen motiviert uns sehr. Wir werden wieder ein großartiges und noch vielfältigeres LE-Laufevent auf die Beine stellen", versprechen Andreas Völsner, Christian Maurer und Wolfgang Hirschbeck vom OK-Team.

Jetzt anmelden!

Die größte Laufsportveranstaltung in der Stadt Leoben findet heuer am Samstag, 17. September, statt. Die Vorbereitungen hinter den Kulissen sind bereits voll im Gange, die Anmeldung für alle Elite- und Hobbysportler wird in Kürze geöffnet. Anmeldungen sind nur online ab Freitag, 1. Juli, über die Homepage des LE-Laufevents möglich.

66 Minuten von Leoben

Nach den Kinder- und Jugendbewerben am Vormittag folgt mit dem Start um 14 Uhr der Hauptlauf, die "66 Minuten von Leoben". Die Strecke – als Einzelläufer oder in der Dreier-Staffel zu bewältigen – verläuft über einen zwei Kilometer langen Rundkurs vorbei an den Sehenswürdigkeiten der Stadt Leoben und mitten durch die Fußgängerzone der Innenstadt. Angefeuert von vielen Fans werden die Läufer zu Höchstleistungen angespornt.

Foto: LE-Laufevent

hochgeladen von Wolfgang Gaube

Das Programm:

• McDonald's Windelsprint

Eine ganz kleine Runde auf dem Hauptplatz für die kleinsten Teilnehmer

• LCS-Knirpselauf

Eine 400-Meter-Runde durch die Fußgängerzone im Herzen von Leoben

• LCS-Kinderlauf

Zwei Runden durch die Fußgängerzone und über den Hauptplatz



• LCS-Jugendlauf

Bei vier Runden durch die Innenstadt sind rund 1.600 Meter zu laufen

• Nordic Walking

„Drei Kilometer rund um Leoben“

Bei einer abwechslungsreichen Runde entlang der Mur lernt man die Stadt von einer anderen Seite kennen.



• 66 Minuten von Leoben

Der Hauptbewerb führt über einen zwei Kilometer langen Rundkurs durch die Innenstadt

• KAIF 3er

Beim Staffelbewerb teilen sich drei Personen die 66-Minuten-Distanz über den 2-Kilometer-Rundkurs