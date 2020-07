Der Leobener Uwe Ebner, er startet für den USC Trofaiach am Start, holte sich beim Mostiman Sprint Triathlon den österreichischen Meistertitel in der AK M40. Den Bewerb über 750 Meter Schwimmen, 19 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen absolvierte er in der Zeit von 1:05,25 Stunden.