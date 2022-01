Nach den jüngsten Ergebnissen im Super-G der Damen ist Tamara Tippler aus Mautern im Liesingtal eine Medaille bei den Olympischen Winterspielen in Peking zuzutrauen.

SKI ALPIN. Mit Platz drei im Super-G von Garmisch-Partenkirchen hat Tamara Tippler am vergangenen Sonntag ihre Nominierung für die Olympischen Spiele in Peking eindrucksvoll bestätigt. "Ohhhh yes, wieder ein Podest-Platzerl. Gratulation an die beiden Girls Conny Hütter und Federica Brignone" postete dieSpeedspezialistin auf Facebook.

Olympia-Übertragung um 4 Uhr früh

Mit der Ennstalerin Conny Hütter, die sich den Super-G-Sieg in Garmisch mit der Italienerin Federica Brginone teilte, gehört Tippler zu den absoluten Anwärterinnen auf olympisches Edelmetall.

Fans der aus Mautern im Liesingtal stammenden Sportlerin werden allerdings früh aufstehen müssen, um ihr die Daumen drücken zu können: Denn die Liveübertragung aus China beginnt am Freitag, 11. Februar zu bereits um 4 Uhr früh!