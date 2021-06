Bezirk Leoben: Weitere Entspannung am Arbeitsmarkt

Die Entspannung am Arbeitsmarkt im Bezirk Loeben geht weiter. Im Vergleich zum Vorjahr ist im Mai 2021 die Arbeitslosigkeit um 36,1 Prozent deutlich gesunken.

BEZIRK LEOBEN. "Mit insgesamt 1.533 Arbeitslosen Ende Mai 2021 hatten wir gegenüber April einen Rückgang um 169 Personen und um 866 Personen weniger in Vormerkung als im Mai 2020. Gegenüber Mai 2019 stieg die Arbeitslosigkeit um 174 Personen. Die insgesamt positive Entwicklung setzt sich aber deutlich fort", berichtet Helmut Wiesmüller, Leiter der AMS-Geschäftsstelle Leoben.

Ende Mai waren 698 Frauen und 835 Männer von Arbeitslosigkeit betroffen. Von der Erholung am Arbeitsmarkt konnten sowohl Frauen als auch Männer und sämtliche Altersgruppen profitieren.

Die Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr liegen bei minus 26,8 Prozent bei den über 50-Jährigen, minus 38,5 Prozent bei den 25- bis unter 50-Jährigen, bei den unter 25-Jährigen gibt es sogar ein Minus von 54,8 Prozent. Auch bei Ausländerinnen und Ausländern gab es einen Rückgang von 36,4 Prozent.

Ausbildungsoffensive des AMS

"Im Rahmen der AMS-Ausbildungsoffensive konnten viele Personen zu Qualifikationen bewogen werden, sodass sich derzeit 504 Person in verschiedensten Ausbildungen befinden. Das bedeutet eine Steigerung gegenüber 2020 um 47,8 Prozent", betont Wiesmüller. Die Ausbildungsschwerpunkte liegen bei der Erlangung eines Lehrabschlusses, die Altersgruppe ist breit gefächert.

Auch die Anzahl der Betriebe mit Kurzarbeit und Beschäftigten in Kurzarbeit gehe weiter zurück.

Wiemüller: "Wie viele Personen nach den Öffnungsschritten noch tatsächlich in Kurzarbeit sind kann derzeit noch nicht gesagt werden, da die Abrechnung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt."

Zahl der offenen Stellen steigt

Die positive Stimmung am Arbeitsmarkt zeige sich deutlich bei den gemeldeten offenen Stellen.

"Gegenüber dem Vorjahr haben wir um 266 offene Stellen mehr gemeldet und die Stellenmeldungen übertreffen sogar bei weiten die Zahlen des Jahres 2019", sagt Wiesmüller. Die meisten kommen weiterhin aus Industrie und Gewerbe, gefolgt von Dienstleistungsbereich, dem Handel, dem Gesundheits- aber auch aus dem Verwaltungs- und Bürobereich. Sehr gefragt sind weiterhin alle technischen Berufe.

22.787 unselbstständig Beschäftigte

Derzeit sind beim Arbeitsmarktservice Leoben 20 sofort verfügbare Lehrstellensuchende vorgemerkt. Ab Sommer suchen 63 Jugendliche eine Lehrstelle. 31 offene Lehrstellen könnten sofort besetzt werden. Für Sommer 2021 sind weitere 92 offene Lehrstellen gemeldet.

Mit 22.787 unselbstständig Beschäftigten Ende April gab es nach dem März wieder ein deutliches Plus von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Arbeitslosenquote betrug 7,0%.