Im Bezirk Leoben sank die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 23,6 Prozent, mit Ende Juni 2022 befanden sich 1.061 Personen beim AMS Leoben in Vormerkung. Die anhaltend hohe Zahl an offenen Stellen spiegelt den hohen Personalbedarf in der Wirtschaft wider.

BEZIRK LEOBEN. Mit insgesamt 1.061 Arbeitslosen gab es im Bezirk Leoben mit Ende Juni um 328 Personen weniger in Vormerkung als im vergangenen Jahr, so die offiziellen Zahlen des Arbeitsmarktservice Leoben. Gegenüber dem Vormonat sank die Zahl der Arbeitslosen ebenfalls um 48 Personen. Es handelt sich dabei um 565 Männer und 496 Frauen. Ein Rückgang ist quer durch alle Altersgruppen zu beobachten, wobei das größte Minus mit 27 Prozent bei der Gruppe der 25- bis 50-Jährigen verzeichnet wird. Auch bei den Ausländerinnen und Ausländern sank die Arbeitslosigkeit um 30 Prozent.

"Weiterhin besonders erfreulich ist, dass auch der Trend hinsichtlich Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen, Behinderte und langzeitbeschäftigungslose Personen weiter sehr positiv verläuft und auch diese Personengruppen vermehrt wieder Beschäftigungen aufgenommen haben."

Karin Baumgartner, stellvertretende Geschäftsstellenleiterin des AMS Leoben

Der branchenbezogene Rückgang der Arbeitslosigkeit zeigt sich weiter deutlich in sämtlichen Bereichen.

Herausforderung Kinderbetreuung

Aktuell sind im Bezirk Leoben rund 131 Personen aus der Ukraine vorgemerkt. Die Eintritte in Deutschkurse über den Österreichischen Integrationsfond (ÖIF) sowie das BFI erfolgen laufend. Laut Auskunft des AMS Leoben konnten auch bereits weitere Arbeitsaufnahmen aus diesem Personenkreis verzeichnet werden. "Da es sich überwiegend um Frauen mit Kindern handelt stellt die Kinderbetreuung für die Möglichkeit einer Arbeitsaufnahme allerdings nach wie vor die größte Herausforderung dar", so Baumgartner.

Rund 131 Ukrainerinnen und Ukrainer sind mit Ende Juni beim AMS Leoben vorgemerkt.

Hoher Personalbedarf in der Wirtschaft

Derzeit befinden sich 389 Personen in Schulung, 1.421 Stellen sind im Bezirk Leoben sofort verfügbar – Tendenz weiterhin steigend. Die hohe Zahl an offenen Stellen dokumentiert laut AMS den anhaltend hohen Personalbedarf in der Wirtschaft. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nach wie vor in allen Bereichen gesucht, wohingegen sich die Zahl der Betriebe mit Kurzarbeit laufend verringert.

Auch im Bereich der Lehre ist das Angebot an offenen Stellen enorm: 60 sofort verfügbare Lehrstellen und 152 Lehrstellen ab Sommer sind mit Ende Juni beim AMS Leoben gemeldet. Dem hohen Angebot steht eine deutlich geringere Nachfrage gegenüber: Lediglich 24 Personen sind beim AMS Leoben aktuell auf der Suche nach einer Lehrstelle und 54 ab Sommer "Wir empfehlen weiterhin allen Jugendlichen und ihren Eltern sich beim AMS Leoben lehrstellensuchend zu melden. Unser BerufsInfoZentrum (BIZ) bietet gerne persönliche Beratung und Unterstützung in diesen und vielen weiteren Bereichen", rät Baumgartner.

Arbeitslosigkeit auf historischem Tief

Um 2,5 Prozent gestiegen ist die Zahl der unselbstständig Beschäftigten im Bezirk Leoben im Vergleich zum Vorjahr. Sie betrug mit Ende Mai 23.512. Die Arbeitslosenquote lag mit 4,5 Prozent ebenfalls auf einem historischen Tief für Mai. Bei den Personen von 25 bis 50 Jahren sank sie auf 3,8 Prozent und liegt mit 6,1 Prozent bei den über 50 Jährigen weiterhin am Höchsten.

