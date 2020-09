Immoblien(ver)kauf ist gerade in diesen Zeiten von Covid-19 Vertrauenssache: Warum Sie sich an einen Makler wenden sollten.

BEZIRK LEOBEN. Wie entwickelt sich angesichts der Coronakrise der regionale Immobilienmarkt? Welche Objekte und welche Wohngegenden im Bezirk Leoben sind besonders nachgefragt? Dazu haben wir die Expertenmeinung von Günter Ramberger, gewerberechtlicher Geschäftsführer von SOB Immobilien in Leoben, eingeholt.

In Leoben herrscht eine Bautätigkeit wie selten zuvor. Reihenhäuser, Wohnsiedlungen und Studentenwohnungen schießen nahezu wie die Schwammerln aus dem Boden. Aktuell sind Wohnungen mit Gartenanteil stark nachgefragt, ebenso wie Häuser. "In Leoben wird es schwierig, ein Haus zu marktkonformen Preisen zu finden. Leichter wird die Suche im grünen Umland der Bezirkshauptstadt Leoben, etwa in Richtung Trofaiach oder Proleb."

Angebot und Nachfrage

"Wer jetzt eine Immobilie verkaufen will, sollte nicht allzu lange zuwarten. Denn am Immobilienmarkt wird laut Marktstudien eine Seitwärtsbewegung erwartet, die Preise könnten um zwei bis drei Prozent fallen", bestätigt Ramberger. Das Käuferinteresse nach einem Eigenheim ist derzeit groß. Ob das aber angesichts der Coronakrise mit Kurzarbeit und steigender Arbeitslosigkeit so bleibt, ist mehr als fraglich. Eine schlechtere Finanzsituation sowie die generelle Unsicherheit wirken preisdämpfend am Immobilienmarkt. "Daher sollten sie jetzt aktiv werden, um ihr Haus oder ihre Eigentumswohnung zu guten Konditionen zu verkaufen", rät der SOB-Experte.

Sie können Ihre Immobilie privat verkaufen: Mit Zetteln auf Anschlagtafeln etwa in Supermärkten, auf Onlineplattformen oder über Ihre Facebook-Kontakte. Über den Kaufpreis werden Sie bereits nachgedacht haben. Aber ist dieser wirklich erzielbar oder ist für Ihre Immobilie sogar ein höherer Preis realistisch? Um Ihre Pläne konkret zu machen, hilft Ihnen ein durchdachtes Wertgutachten.

Sie haben noch nicht daran gedacht, einen Immobilienmakler ins Vertrauen zu ziehen? Weil das Kosten verursacht? Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Versprechungen von möglichen Käufern nützen Ihnen wenig. Was zählt, ist ein erfolgreicher Verkauf Ihrer Immobilie. Denn es geht um viel Geld und vor allem: Es geht um Ihr Geld. Wenn Sie eine Immobilie verkaufen wollen, gibt es Risiken, die Sie nicht unterschätzen sollten. Darüber hinaus gibt es gesetzliche und steuerrechtliche Rahmenbedingungen, von denen Sie Kenntnis haben sollten.

Konkrete Kaufaufträge

"Wir kennen den Markt wie unsere Westentasche. Aus langjähriger Erfahrung und einer profunden Kenntnis der regionalen Gegebenheiten wissen wir, wie wir Ihre Immobilie optimal verkaufen", betont Ramberger, "wir helfen Ihnen, einen potenziellen Käufer für Ihre Immobilie zu finden. Denn wir haben in unserem Kundenkreis konkrete Kaufaufträge. Von Menschen, die konkrete Wünsche haben und die sie auch finanzieren können. Wir reihen Kaufinteressenten, exakt auf Ihre Immobilie abgestimmt. Es sind Käufer, die sich rasch entscheiden können." Und rasch soll es ja auch beim Verkauf Ihres Hauses, Ihrer Wohnung gehen.

Sie wollen verkaufen?

Sie überlegen, eine Immobilie zu verkaufen? Dann haben Sie sich bestimmt schon die Frage gestellt: Soll ich einen Immobilienmakler engagieren oder versuchen, meine Immobilie privat zu verkaufen?

Weiters werden Sie nachgedacht haben: Wie viel ist meine Immobilie eigentlich wert? Wie sehen die gesetzlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen aus, was muss ich dabei beachten?

Denn ein Immobilienverkauf ist bei näherer Betrachtung komplexer und zeitaufwändiger, als Sie vielleicht gedacht haben. Daher zahlt es sich – im wahrsten Sinn des Wortes – aus, damit einen Experten zu beauftragen.

Wissen und Engagement

Denn egal, ob Sie eine Wohnung, ein Haus, ein Grundstück oder ein Gewerbeobjekt verkaufen wollen, ein Immobilienexperte in Ihrer näheren Umgebung kennt die Gegebenheiten des regionalen Marktes, verfügt über eine Reihe von Kaufinteressenten, vor allem aber: Er ist mit dem Paragraphendschungel bestens vertraut. Mit der Beauftragung eines Immobilienmaklers verfügen Sie über seine Dienstleistungen, sein Wissen und sein Engagement.

Der Immobilienmakler bereitet Ihre Immobilie für den Verkauf auf, er erstellt eine Objektbeschreibung, er führt die rechtlichen Überprüfungen durch, er organisiert die Vermarktung, er führt Besichtigungen mit Kaufinteressenten durch, er verhandelt den Verkaufspreis. Er erstellt Kaufangebote und bereitet den Kaufvertragsentwurf mit dem Notar und Anwalt vor und protokolliert die Übergabe.

Das sind zeitintensive Vorgänge, die enormes Fachwissen erfordern. Wenn Sie Knowhow, Arbeitseinsatz und Effizienz in die Waagschale legen, werden Sie sehen, dass ein seriöser Makler allemal seine Provision wert ist. Er kostet zwar Geld, spart aber Ihre Zeit und Ihre Nerven. Vor allem: Ein guter Makler erzielt einen optimalen Verkaufserlös, der sich in Ihrer Geldbörse niederschlägt.

Zur Person:

Günter Ramberger, gewerberechtlicher Geschäftsführer SOB Immobilien Leoben, Immobilien-Treuhänder, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

www.sob.co.at