Das Leobener Modehaus Walter schließt, Thomas Marchler übernimmt den

Traditionsbetrieb.

LEOBEN. "201 Jahre sind genug! Wir schließen!" steht auf der Homepage von Mode Walter. Libert Walter, der mit seiner Gattin Angelika das Modehaus in siebenter Generation führt, hat sich schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen.

Dass er mit Ende August den Schlüssel zum Geschäft in der Leobener Timmersdorfergasse ein letztes Mal ins Schloss steckt, hat mehrere Gründe. Er und seine Gattin sind in einem Alter, in dem man bereits etwas ruhiger werden kann. Darüber hinaus machen Libert Walter gesundheitliche Probleme zu schaffen, sodass er sich nicht in dem Ausmaß um die "Nummer 1 in Service und Mode" kümmern kann, wie es in den für die Modebranche ganz besonders schwierigen Zeiten erforderlich ist: "Die Coronakrise hat uns endgültig zu diesem Schritt bewogen, sie hat uns im März zum ungünstigsten Zeitpunkt getroffen. Die Frühjahrskollektion war bereits im Haus und bezahlt, als wir aufgrund des Lockdowns das Geschäft vorübergehend schließen mussten."

Aus Walter wird Marchler

Dieser betrüblichen Nachricht folgt eine gute: Mode Marchler mit dem Stammsitz in Knittelfeld übernimmt das renommierte Modegeschäft der Familie Walter. Die Mitarbeiterinnen werden weiter beschäftigt, die Hausschneiderei wird in einer veränderten Form weiterbetrieben. "Thomas Marchler wird auf unsere Lieferanten setzen, unsere Stammkunden werden in bewährter Form im Haus in der Timmersdorfergasse bedient werden", betont Libert Walter. Ihm fällt der Abschied aus der Modebranche nicht leicht, er sieht es aber mit einem traurigen und lachenden Gesicht: "Es gilt jetzt dem Rat der Ärzte zu folgen und mich zu schonen. Ich danke unseren tollen Mitarbeiterinnen und unseren treuen Stammkundinnen für diese lange, intensive und sehr schöne Zeit!“

200 Jahre Modegeschichte