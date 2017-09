PROGRAMM



12.00 Uhr

Eröffnung mit der Blas-musikkapelle Göllersdorf



13.00 Uhr

Musikalischer Tandemflug / Paragleiter von der See-mauer anschließend Weisenblasen rund um den See



15.00 Uhr

Echoblasen am See auf der Zille und auf dem Floß



16.30 Uhr

Bläserausklang am Seeaus-fluss



bei jeder Witterung