Der Wilde Berg ruft - Tierpark Mautern " eröffnet " am 29. April 2017

28.04.2017, 19:04 Uhr

Hallo & Herzlich willkommen im Wildpark, hoch oben am Wilden Berg Mautern!



Es begrüßen euch 270 Alpentiere in ihrem Zuhause auf 1.100m Seehöhe im Palten-Liesing Erlebnistal. Hier wohnen neben Wölfen, Bären, Eulen, Eseln und Steinböcken noch viele andere tierische Bewohner, die es zu erkunden & bestaunen gibt.Bei der faszinierenden Flugschau ziehen Gänsegeier, Adler, Falke und Rotmilan ihre Kreise: Nicht nur in schwindelerregenden Höhen, sondern auch zum Greifen nah an den Besuchern . ( 11:00 und 14:00 Uhr )http://www.derwildeberg.at/de