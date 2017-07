Die Marktschreier kommen!!!

Marktschreier, Markttreiben & großes FischangebotKäse-Mika, Nudel-Ralli & Co. gastieren zum zweiten Mal in EisenerzDas Spektakel der Marktschreier können Sie am Dienstag 29. August und Mittwoch 30. August täglich von 10-20 Uhr in Eisenerz erleben. Auf dem Theodor Körnerplatz gibt’s an diesen Tagen kulinarische Köstlichkeiten aus dem Meer und einiges mehr.Das jahrhundertealte Prinzip der Marktschreier kommt ursprünglich vom Hamburger Fischmarkt. Der Tross zieht das ganze Jahr quer durch Deutschland und Österreich und legt dabei mal so locker über 50.000 Kilometer zurück.

Freuen Sie sich auf den lautstarken Nudel-Ralli mit original italienischer Teigware, Käse-Mika mit Spezialitäten aus ganz Europa, Keks-Sascha mit seinen süßen Leckereien und Blumen-Jan verkauft Pflanzen bündelweise.Mit ihren „losen Mundwerken“ sorgen sie für Stimmung und die gegenseitigen Neckereien lockern das Marktgeschehen auf.Denn das Marktgeschehen beschränkt sich nicht nur auf die Marktschreier. EinigeHändler bieten Gewürze, Lederartikel, Tiroler Bergkäse, Zuckerwatte und mehr an.Bei hoffentlich schönem Wetter gemütliches Verweilen bei Getränken aller Art und gleichzeitig können die unterschiedlichsten Leckereien geschmaust werden.Neben einem breiten Angebot an Fisch, wie z.B. Aal, Backfisch in Bierteig auch mit Kartoffelsalat, Calamares, Fischfrikadellen, Krabben, Räucherlachs, Seelachs Matjes, Bismarck, Doppelmatjes, Brathering, Forelle und Seelachs im Brötchen …… gibt’s auch Steaks, Bratwurst vom Schwenkgrill, Poffertjes – eine niederländische Gebäckspezialität….Also – auf und schnappen Sie zu!Am Dienstag laden die Marktschreier um 11 Uhr zu Freibier und Probierhäppchen ein.Eintritt frei!Info-Telefon: 0049-173-2154891