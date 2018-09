Die steirischen KunstWerkKirche-KirchenführerInnen laden zum "Kirch'n schau'n"

13.09.2018, 14:11 Uhr

51 Kirchen in der gesamten Steiermark laden zum "Kirch'n schau'n" – auch im Bezirk Leoben werden die Türen geöffnet.

BEZIRK. Zum Bestaunen und Entdecken des Kirchenraumes mit all seinen verborgenen Schätzen laden die ehrenamtlichen steirischen Kirchenführerinnen und Kirchenführer von KunstWerkKirche im Rahmen des "Kirch'n schau'n" ein. Die besonderen Führungen und Rundgänge finden am Sonntag, 23. September, in 51 Kirchen in der Steiermark statt und dauern zirka eine Stunde. Der Eintritt ist frei.• Pfarrkirche St. Oswald, Kirchstiege 4, 8790 Eisenerz; 14.30 Uhr• Pfarre Leoben-Göß Stift 9, 8700 Leoben; 11.30 Uhr• Pfarre Leoben-Waasen Badgasse 10, 8700 Leoben; 10.30 Uhr• Kirche zum Hl. Erhard Erhardi Friedhof 8700 Leoben; 14 Uhr• Pfarrweg 8 8774 Mautern i.d. Steiermark; 14 Uhr