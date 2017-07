Leoben : Hauptplatz |

Independent Biker – Segafredo Leoben – Clock Tower Harley Davidson Graz

Iron Road for Children



Freitag: Anreisetag mit Barbecue ab 18 Uhr am Hauptplatz Leoben mit Livemusik von Hartschlager



Samstag: Bands bei freien Eintritt ab 10 Uhr am Hauptplatz Leoben mit Alkbottle Live, Brownstone inc.,

Deasel Weasel, Fairtrade Floyd, Hartschlager, Johnny goes to bad, und viele mehr.

Charity Ausfahrt im Konvoi, Streetfoodtruck und Aussteller Area.



Sonntag: Gemeinsames Brunchen mit Biker, Vespa, US-Car Messe.

Ab 9 Uhr am Hauptplatz, ab 10 Uhr Segnung mit Gernot Schoenlechner, Pastoralassistent



Hauptplatz Leoben

Tel.: +43 1 2533 033 4701