Meister "Hummel" kommt zur 1. Frühlingsjause. Schnappschüsse aus meinem Garten.

27.04.2018, 15:54 Uhr

OK. Ich habe die Bilder am PC etwas nachbearbeitet. (Größe u. Helligkeit).Aber wer hat schon immer eine super Kamera parat, wenn es sich eine Hummel im Garten schmecken lässt.Und dann noch der Zufall.Meine Wiese ist übersät mit Löwenzahnblüten.Und ausgerechnet, an der einen Blüte, die über die Abdeckung vom Sandkasten hängt, nimmt desHummal a Jaus'n ein.Ich glaub, wär'n do no zwa oda drei Blüten mehr g'wesen, hätt i dem Hummal woascheinlich a Starthüfe geb'm miassn. :) :) :) :)lg. Günther