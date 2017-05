Benefizkonzert für Katharina

AT

Mautern in der Steiermark

der Ortsmusikkapelle Mautern, musikalische Leitung: Kapellmeister Alfred Schweiger, Solistin: MMag. Dr. Sarah Kettner, Eintritt: freie Spende, Klosterkirche



Katharina ist die Tochter unserer Musiker Uschi und Max Lammer. Katharina kam im Dez. 2014 zur Welt. Gleich nach der Geburt erlitt sie aus bis heute unerklärlichen Umständen einen Herzstillstand. Nach tagelangen/wochenlangen Bangen um die Kleine, die Ärzte gaben ihr nicht viel Hoffnung, konnte Katharina nach Hause geholt werden. Seit diesem Tag ist Katharina geistig und körperlich beeinträchtigt. Um Katharina weiterzuentwickeln bedarf es bestimmten Therapien und in weiterer Folge auch einen Umbau in der Wohnung der Musikerfamilie.

Katharinas Mutter Uschi erzählte einmal unserem Obmann Martin Schneider, dass sie in der Schwangerschaft ein Konzert von uns besucht hatte. Irgendetwas hat die Kleine damals beunruhigt und als das Konzert begann wurde sie das ganze Konzert über sehr ruhig.

Wir von der OMK Mautern kamen zum Entschluss das wir „UNSERE“ Musiker unterstützen sollten. Denn man weiß ja, dass solche Therapien eine Menge Geld kosten und nicht alles von der Krankenkasse übernommen wird. Unsere Kapellmeister Alfred Schweiger hatte die Idee zu diesem Konzert und MMag. Dr. Sarah Kettner wird uns gesanglich unterstützen.