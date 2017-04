Bergmusikkapelle Eisenerz feiert 30 Jahre Kapellmeister

26.04.2017, 12:27 Uhr

Musikalische Überraschung

Bürgermeisterin Christine Holzweber und Bezirksobmann Mario Krasser sprachen ihm für diese Leistung einen besonderen Dank im Namen der Stadtgemeinde Eisenerz und des Blasmusikverbandes aus. Im vollgefüllten Innerberger Gewerkschaftshaus fanden sich viele weitere Gratulanten und Wegbegleiter ein, um gemeinsam mit Manfred König zu feiern, darunter zahlreiche frühere Musiker der Bergmusikkapelle und Funktionäre aus dem ganzen Musikbezirk Leoben. Seine Musiker bereiteten dem Kapellmeister mit dem eigens von Marco Schweiger komponierten „Innerberger Jubiläumsmarsch“ eine musikalische Überraschung.

30 Jahre Engagement



Besondere Ehrung

Manfred König begann seine musikalische Tätigkeit bei der Bergmusikkapelle als Klarinettist und Solist. Nachdem er eine eigene Schulung für Blasorchesterleitung an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz absolviert hatte, übernahm er 1987 schließlich die musikalische Leitung der Bergmusikkapelle Eisenerz. Seither widmet er sich mit größtem Engagement und viel Freude zur Musik nicht nur der Stückauswahl und Probenleitung für die Ausrückungen und Konzerte, sondern nimmt auch viele organisatorische Aufgaben rund um die vielfältigen Vereinsaktivitäten wahr. Seit 30 Jahren dirigiert er seine aktuell 47 MusikerInnen als Kapellmeister und auch als Stabführer jährlich durch rund 70 Gesamtproben und 65 Ausrückungen. Kameradschaft und Zusammenhalt zwischen Jung und Alt sind ihm dabei ein besonderes Anliegen, dies macht sich auch bei der großen Anzahl an Jungmusikern bemerkbar.Für die Erfolge, welche Manfred König zusammen mit seinen MusikerInnen in den letzten Jahren bei Konzert- und Marschwertungen erzielen konnte, wird er am 30. Mai 2017 von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer den Steirischen Panther und die Robert-Stolz-Medaille überreicht bekommen.