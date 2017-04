„Bewegendes“ in der „Gesunden Gemeinde Traboch“

27.04.2017, 08:58 Uhr

Bei einem Gratisfrühstück in den Räumlichkeiten des Gemeindeamtes wurden Ideen für eine gesunde Ernährung vorgestellt. Auch auf die körperliche Fitness legen die Verantwortlichen großen Wert.Jeden Mittwoch findet ab 1730 Uhr unter Anleitung von Nina Tauderer und Thomas Müller ein Lauftreff für Anfänger statt. Donnerstags, ebenfalls ab 17.30 Uhr, gibt es von Daniel Kaufmann geführte Walkingtouren. Ab 3. Mai wird jeweils am Mittwoch mit Beginn um 19 Uhr Männergymnastik angeboten. Auch hier gibt Daniel Kaufmann das Tempo vor.Ein Walkingtag für Jung und Alt bzw. für Anfänger und Fortgeschrittene wird am Samstag, 6. Mai, mit Beginn um 9 Uhr gestartet. Ilse Podobnik begleitet hier die Anfängergruppe, Daniel Kaufmann ist für die Fortgeschrittenen zuständig.Ein „Fitness Workout Mix“ mit Jennifer Fischer startet am Montag, 8. Mai, mit Beginn um 19 Uhr.Treffpunkt für alle Veranstaltungen ist jeweils das Gemeindeamt Traboch, wobei auch bewegungsfreudige Personen aus anderen Gemeinden herzlich willkommen sind.