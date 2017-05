Der Bereichsfeuerwehrverband Leoben blickt zurück

04.05.2017, 11:56 Uhr

Professionell durch 3000 Einsätze

Hohes Interesse vom hohen Ehrenpräsidium

Ernennungen und Auszeichnungen:

Durch das flächendeckende Standortkonzept der Feuerwehren konnten im Berichtsjahr 2017 bei 3.061 Einsätzen innerhalb kürzester Zeit auf die unterschiedlichsten Herausforderungen professionell reagiert werden. Zu den Aufgaben der Feuerwehren gehören aber auch die Ausbildung, Bereitschaften, Wartungsarbeiten, Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung und die Aufbringung finanzieller Mittel durch Veranstaltungen. Gemeinsam mit den Einsatzstunden ergibt das eine gigantische, unentgeltliche Gesamtarbeitsleistung von 189.090 Stunden.Das hohe Ehrenpräsidium mit Bundesrat Gerd Krusche, Landtagsabgeordnete Helga Ahrer, die Vizebürgermeister Cornelia Frühwirth, Maximilian Jäger und Daniel Geiger, Katastrophenschutzreferent der Bezirkshauptmannschaft Leoben Alexander Horvath, Feuerwehrpräsident Landesbranddirektor Albert Kern, sowie hochrangige Vertreter des Roten Kreuz sowie der Polizei verfolgten mit großem Interesse den Ausführungen der Vortragenden und zeigten sich in ihren Grußworten beeindruckt von den gewaltigen Leistungen der Einsatzorganisation.Dankesworte des Bereichsfeuerwehrkommandanten sowie Ernennungen und Auszeichnungen verdienter Kameraden setzten den würdigen Abschluss des Bereichsfeuerwehrtages 2017.Verdienstzeichen des Bereichsfeuerwehrverbands in Bronze:• Herbert Wieser• Thomas Kaltenegger• Christian Bader• Josef Zirbisegger• Johann Kogler• Georg FerstlVerdienstzeichen des Bereichsfeuerwehrverbands in Silber:• Herbert Brandl• Michael Moser• Walter Fink• Rudolf Angerer• Peter RiebererVerdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbands 3. Stufe:• Johann Kullnig• Heike Payer• Richard RaithVerdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbands 2. Stufe:• Karl HoffellnerVerdienstkreuz des Landes Steiermark in Bronze:• Herbert EdlingerMedaille für 25 Jahre Tätigkeit:• Walter Bauer• Josef Milwisch• Ernst MündlerMedaille für 40 Jahre Tätigkeit:• Günter UlrichMedaille für 50 Jahre Tätigkeit:• Josef Proß• Josef StroißniggMedaille für 60 Jahre Tätigkeit:• Franz Pichler