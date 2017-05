"Der falsche Onkel" im Stadttheater Leoben

10.05.2017, 14:17 Uhr

Der reiche Onkel aus Argentinien

Im Stück des zeitgenössischen deutschen Autors rätselt eine Patchworkfamilie, ob ein unerwarteter Besucher nun tatsächlich der reiche Onkel aus Argentinien ist, für den er sich ausgibt. Gibt es etwa gar Millionen zu erben oder entpuppt sich alles nur als Schwindel? Am Ende des mit Sprachwitz, Pointen und überraschenden Wendungen gespickten Stückes kommt dann doch alles ganz anders als erwartet.

Mit Herz und Seele dabei

Bei den Zuschauern blieb an diesem Abend kein Auge trocken und es wurde herzhaft gelacht. Die Jugendlichen der HLW glänzten durch schauspielerische Leistung und Wortwitz. Rasinger zeigte sich nach der Aufführung sichtlich zufrieden: „Die Schülerinnen und Schüler waren bei den Proben mit großer Begeisterung und viel Engagement am Werk. Es ist toll mitzuerleben, wie sich durch das Theater ihr Talent und ihre Persönlichkeit entwickeln. Umso schöner ist es, dass die Vorstellungen nun so erfolgreich über die Bühne gegangen sind. Ein Dank gebührt auch der Stadt Leoben für die Bühne des Stadttheaters, die sie unseren jungen Schauspielern zur Verfügung stellt. Bleibt zu hoffen, dass es im nächsten Jahr im selben Ton weitergeht.“