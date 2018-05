Der "Hobel" fällt nicht weit vom Stamm

04.05.2018, 15:56 Uhr

Kati Baumann, Schülerin der Polytechnische Schule Eisenerz, vertritt die Steiermark beim Bundeswettbewerb "HOLZ".

FÜRSTENFELD, EISENERZ. Beim Landeswettbewerb „HOLZ“ der Polytechnischen Schulen in Fürstenfeld belegte die Gamserin Kati Baumann den zweiten Platz und vertritt die Steiermark beim Bundeswettbewerb in Mittersill/Sbg. Die Schülerin benötigte nur dreieinhalb Stunden für die Fertigstellung der auf einem Plan vorgegebenen Brotbox.Kati Baumann ist erblich vorbelastet, ihr Vater ist Tischlermeister und hat ihr alle handwerklichen Grundbegriffe von klein an mitgegeben. In der PTS Eisenerz wird sie im Fach Holztechnik von Schulrat Sepp Standfest unterrichtet und für den Landeswettbewerb wurde Kati im JEB von Erich Schneeberger speziell vorbereitet.