Diese Lieder bleiben im Ohr, wie Schokolade an der Hüfte

23.04.2017, 18:50 Uhr

Die Band '"TipToes" mit ihrer Sängerin Miriam Bichler gab ein Konzert im Leobener Lebenshilfe-Café "Mitt'n drin".

Miriam Bichler

Fabio Schurischuster

Albrecht Klinger

Burkhard Frauenlob

Bernhard Wimmer

Jürgen Edlinger

LEOBEN. Mit dunkler Schokolade wird die Musik der Grazer Band "The Tiptoes" mitunter verglichen. So heißt auch ihr Debütalbum: Dark Chocolate. Der Mix aus Electric Blues, Pop und Folk bleibt im Ohr hängen, wie Schokolade an den Hüften. Die junge Sängerinlässt mit ihrer Stimme das Publikum dahinschmelzen, für zartbittere Nuancen sorgen ihre um einiges ältere Kollegen:(Gitarre),(Bass),(Keyboard) und(Schlagzeug).Einen stimmigen Naschabend gab es am vergangenen Freitag im Leobener Lebenshilfe-Café "Mitt'n drin" im Rahmen der vonorganisierten Musikreihe "Cool Tour Jazz Nights". An der Körpergröße gemessen zählt Miriam Bichler nicht zu den größten Sängerinnen, aber mit ihrer großartigen Stimme musste sie sich nicht auf Zehenspitzen (tiptoes) stellen, um den verdienten Applaus des Publikums zu ernten!