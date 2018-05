Farbenprächtige Eindrücke vom „Dach der Welt“

04.05.2018, 00:17 Uhr

Die Schönheit, aber auch Schattenseiten Nepals sind in einer Fotoausstellung mit dem Titel „Nepal“ von Herbert Grammatikopoulos derzeit im Rathaus zu sehen.

LEOBEN. Der in Deutschland lebende Ethnologe und empirische Kulturwissenschaftler Herbert Grammatikopoulos, der die ersten zwei Volksschuljahre in Leoben verbracht hat, stellt erstmals in Österreich aus. Davor hatte er zahlreiche Solo- und Gruppenausstellungen in Nepal, Indien und in Deutschland. „Ich möchte kein beschönigendes Bild von Nepal präsentieren, sondern ein realistisches, das neben der überwältigenden Schönheit der Landschaft und Natur auch die Schattenseiten zeigt“, so der Künstler bei der Ausstellungseröffnung.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Sigrid, die für einen Entwicklungsdienst arbeitete, konnte er drei Jahre lang Nepal bereisen. Grammatikopoulos zeigt ästhetische Landschaftsaufnahmen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen, ihre religiösen Riten und beeindruckende Architektur. Es sind Straßenszenen ebenso dargestellt wie Frauen bei Schwerstarbeit, Marktszenen oder Soldaten, die händchenhaltend Solidarität demonstrieren. Er lernte das Land in einer Zeit des Umbruchs kennen. Durch Spannungen innerhalb der Bevölkerungsgruppen war es auch nicht immer ungefährlich. Die Fotos aus der Ausstellung entstanden in der Phase des Übergangs vom letzten hinduistischen Königreich zur demokratischen Republik nach 10-jährigem Bürgerkrieg. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis 15. Juni zu den Öffnungszeiten des Rathauses.