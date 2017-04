Heimo Katzbauer auf "Tour de France"

26.04.2017, 06:00 Uhr



90.000 Pedaltritte

Vom Dezember des Vorjahres bis jetzt hat er fast täglich auf seinem Einrad trainiert, jetzt ist Katzbauer bereit für neue Aufgaben: "Es reicht, ich fahr' nach Frankreich!" Ursprünglich wollte er seine "Tour de France" erst im Mai starten, doch die Abenteuerlust hat ihn nicht länger warten lassen. Am Freitag, 28. April, setzt er sich ins Auto und fährt an die 17 Stunden nach Frankreich, nach Toulouse. Mit dem Zug macht er sich nach Bordeaux auf, um dann von dort entlang des Canal de Midi und Canal de Garonne mit dem Einrad zurück nach Toulouse und weiter nach Narbonne zum Mittelmeer zu radeln. 550 Kilometer lang ist die Distanz, die Katzbauer in sechs Tagen absolvieren will. 80 bis 90 Kilometer will er am Tag zurücklegen, 90.000 Pedaltritte sind dazu notwendig, die Reisegeschwindigkeit beträgt zwischen zehn und elf Stundenkilometer.

Trikot von René Haselbacher

Heimo Katzbauer ist gekleidet wie die Radfahrer der Tour de France. Er hat vom ehemaligen österreichischen Radprofi René Haselbacher ein Originaltrikot bekommen. "Das werde ich auf meiner Fahrt mit Stolz tragen", berichtet Katzbauer.Die WOCHE wünscht dem sportlichen Eisenerzer viel Erfolg für sein Einrad-Abenteuer. Wir werden auf www.meinbezirk.at/leoben über die Frankreich-Rundfahrt von Heimo Katzbauer berichten.