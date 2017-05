Hüter des Brauchtums

11.05.2017, 16:52 Uhr



Ein neues Vereinsheim



Steirische Tradition

Der nächste Meilenstein in der Vereinsgeschichte war 1989 der Umzug ins Vereinsheim, wofür im Vorfeld umfangreiche Renovierungsarbeiten von den Mitgliedern getätigt wurden. Die wirklich sehenswerte Vereinschronik, die von Wilhelm Marath angelegt und vom früheren Obmann Johann Rinder fortgeführt wurde, ist nun in den bewährten Händen von Gerti Ringel. Seit 2010 steht der Verein unter der Führung von Obfrau Elke Knoll, deren Bemühungen zur Installierung einer Kindertanzgruppe 2012 fruchteten. Neun Kinder sind mehr als eine Ergänzung zu den sieben Tanzpaaren in der Erwachsenentanzgruppe.Brauchtum, Tradition und Geschichte werden von Trachtenverein hochgehalten und gelebt. Dazu zählen das Maibaumaufstellen nur mit händischer Muskelkraft sowie das Umschneiden desselben, natürlich immer mit geselligem Umfeld. In den vergangenen Jahren hat sich auch der Bauernsilvester etabliert, bei zahlreichen kulturellen Veranstaltungen in der Gemeinde sind Tanzeinlagen des Trachtenvereines gern gesehene Programmpunkte.Das steirische Kulturgut, die Heimatverbundenheit wird auch durch die Tracht unterstrichen. Die Sonntagstracht der Damen mit dem steirischen Leiblkittl, dem obersteirischen Spenzer und dem Murtaler Reindl als Kopfbedeckung wird beim Tanzen von der Liesingtaler Sonntagstracht (Seidenleibl mit Wollstoffkittl und Seidenschürze, Kittlblech) ersetzt, während die Männer den Zeiringer Janker bzw. den Leobener Rock, ein in rot gehaltenes Seidenleibl, ein Seidentuch („Bindl“), eine Kniebundlederhose und als Kopfbedeckung den Ausseer Hut tragen.Text und Foto: Peter Taurer